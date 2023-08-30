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    Сафиуллин снова обыграет Пола?

    Пол — Сафиуллин. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Томми Пола во втором раунде Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Пол — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2023 года

    Пол

    Томми начал домашний мэйджор с победы над Стефано Травальей.

    Матч в целом прошел в спокойной атмосфере, исключением стал лишь третий сет, который достался итальянцу.

    Но интрига продержалась недолго, Пол легко забрал четвертую партию — 6:2, 6:3, 4:6, 6:1.

    По этому матчу нет смысла рассуждать о перспективах Пола, изначально было ясно, что Травалья для него не конкурент.

    Сафиуллин

    Роман тем временем тоже стартовал с уверенной победы над теннисистом из Италии

    Россиянин разгромил Марко Чеккинато — 6:4, 6:2, 6:0. Соперник что-то там еще пытался делать в первом сете, а потом просто бросил играть.

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    На харде с Чеккинато подобное случается очень часто, поэтому данный успех не стоит переоценивать.

    Сафиуллин впервые в карьере выиграл матч в основной сетке US Open.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 1.36, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.15.

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    Роман, конечно, умеет удивлять, достаточно вспомнить его подвиги на Уимблдоне. Но остановить американца, который не так давно обыгрывал даже Карлоса Алькараса, будет очень сложно, а тем более в Нью-Йорке.

    Ставка — победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.

    Но также добавим, что весной Сафиуллин обыграл Пола на «Мастерсе» в Мадриде — 6:3, 7:6. Это тоже надо учитывать.

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    Пол — Сафиуллин: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Сафиуллин снова обыграет Пола?
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