Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Томми Пола во втором раунде Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Пол — Сафиуллин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми начал домашний мэйджор с победы над Стефано Травальей.

Матч в целом прошел в спокойной атмосфере, исключением стал лишь третий сет, который достался итальянцу.

Но интрига продержалась недолго, Пол легко забрал четвертую партию — 6:2, 6:3, 4:6, 6:1.

По этому матчу нет смысла рассуждать о перспективах Пола, изначально было ясно, что Травалья для него не конкурент.

Сафиуллин

Роман тем временем тоже стартовал с уверенной победы над теннисистом из Италии

Россиянин разгромил Марко Чеккинато — 6:4, 6:2, 6:0. Соперник что-то там еще пытался делать в первом сете, а потом просто бросил играть.

Все прогнозы на US Open

На харде с Чеккинато подобное случается очень часто, поэтому данный успех не стоит переоценивать.

Сафиуллин впервые в карьере выиграл матч в основной сетке US Open.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 1.36, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 3.15.

Роман, конечно, умеет удивлять, достаточно вспомнить его подвиги на Уимблдоне. Но остановить американца, который не так давно обыгрывал даже Карлоса Алькараса, будет очень сложно, а тем более в Нью-Йорке.

Ставка — победа Пола + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.

Но также добавим, что весной Сафиуллин обыграл Пола на «Мастерсе» в Мадриде — 6:3, 7:6. Это тоже надо учитывать.