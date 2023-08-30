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    Россиянка сможет навязать борьбу?

    Андреева — Гауфф. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч Us Open 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Гауфф
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    Коко Гауфф
    Россиянка Мирра Андреева и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:00 мск. Андреева — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 30 Августа 2023 года

    Мирра Андреева

    Андреева начинала свой путь на турнире против не очень рейтинговой и известной молодой австралийки Оливии Гадеки и вчистую провалила первый сет того матча (1:6).

    Была определенная тревога относительно возвращения в игру после такого провала в первой партии, но Мирра смогла.

    В двух оставшихся сетах она не дала никакого повода усомниться в своем доминировании и спокойно довела матч до победы.

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    Во втором матче на турнире ей играть против одной из главных фавориток, но при этом выиграть у Гауфф — это вполне реальная задача.

    Коко Гауфф

    Гауфф на данный момент времени является одной из самых сильных теннисисток на синтетике, и к предстоящему турниру она готова максимально хорошо.

    Однако даже с Коко случаются конфузы, и именно такой случай был в стартовом матче американки на турнире против ветеранки Зигемунд.

    Немка достаточно неожиданно взяла первый сет у юной американки, и тут немного начало пахнуть жареным. Однако Коко смогла взять себя в руки, и в двух оставшихся партиях склонила чашу весов в свою пользу.

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    Очень хочется, чтобы прошла по турниру дальше Мирра Андреева, но вряд ли Гауфф повторит ту расслабленность, которая у неё была в первом матче в Нью-Йорке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Андреевой — 4.45, победа Гауфф — 1.21.

    Прогноз: Гауфф не позволить Андреевой играть в свой теннис.

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.82.

    Альтернативный прогноз: Игра закончится предельно быстро в пользу американки.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.19.

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    Андреева — Гауфф: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Россиянка сможет навязать борьбу?
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