Россиянка Мирра Андреева и американка Коко Гауфф встретятся во втором круге «Us Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 19:00 мск. Андреева — Гауфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мирра Андреева

Андреева начинала свой путь на турнире против не очень рейтинговой и известной молодой австралийки Оливии Гадеки и вчистую провалила первый сет того матча (1:6).

Была определенная тревога относительно возвращения в игру после такого провала в первой партии, но Мирра смогла.

В двух оставшихся сетах она не дала никакого повода усомниться в своем доминировании и спокойно довела матч до победы.

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Во втором матче на турнире ей играть против одной из главных фавориток, но при этом выиграть у Гауфф — это вполне реальная задача.

Коко Гауфф

Гауфф на данный момент времени является одной из самых сильных теннисисток на синтетике, и к предстоящему турниру она готова максимально хорошо.

Однако даже с Коко случаются конфузы, и именно такой случай был в стартовом матче американки на турнире против ветеранки Зигемунд.

Немка достаточно неожиданно взяла первый сет у юной американки, и тут немного начало пахнуть жареным. Однако Коко смогла взять себя в руки, и в двух оставшихся партиях склонила чашу весов в свою пользу.

Очень хочется, чтобы прошла по турниру дальше Мирра Андреева, но вряд ли Гауфф повторит ту расслабленность, которая у неё была в первом матче в Нью-Йорке.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Андреевой — 4.45, победа Гауфф — 1.21.

Прогноз: Гауфф не позволить Андреевой играть в свой теннис.

Ставка: Ф2 (-5) за 1.82.

Альтернативный прогноз: Игра закончится предельно быстро в пользу американки.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.19.