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    Руне продлит серию побед над Карбальесом-Баэной?

    Карбальес-Баэна — Руне. Ставка (к. 2.06) и прогноз на Открытый чемпионат США 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карбальес-Баэна — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. Карбальес-Баэна — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 28 Августа 2023 года

    Карбальес-Баэна

    У Роберто была возможность сыграть на любом из недавних турниров в Северной Америки, но вместо этого он решил потратить несколько недель на восстановление и самостоятельные тренировки.

    В принципе, ничего удивительного для теннисиста, который играет, в основном, на грунте.

    В текущем сезоне Карбальес-Баэна провел на харде семь матчей, в которых одержал только две победы.

    В прошлом году было приблизительно то же самое — три победы в 11-ти матчах на твердом покрытии.

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    Правда, также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Роберто смог пройти первый раунд на US Open. Но и соперники у него тогда были попроще.

    Руне

    Хольгер тем временем приехал в Нью-Йорк после двух поражений.

    На «Мастерсе» в Торонто датчанин в первом же матче сенсационно проиграл американцу Маркосу Гирону.

    В Цинциннати Руне тоже не прошел ни одного раунда. Четвертая ракетка мира не смог доиграть матч против Маккензи Макдональда, снявшись при счете 4:6, 0:2.

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    • Есть подозрение, что 20-летний теннисист находится не в лучшей форме. Возможно, этого не будет заметно в первых раундах, но конкурировать с представителями первой десятки ему будет непросто.

    Прогноз и ставка

    На Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 5.45, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

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    В этом году Хольгер спокойно обыграл испанца на Уимблдоне, а в прошлом — на турнире в Кордове.

    Скорее всего, датчанин продлит серию побед над Карбальесом-Баэной, которому на харде все-таки не так комфортно, как на грунте.

    Ставка — победа Руне в трех сетах за 2.06.

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    Карбальес-Баэна — Руне: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на теннис. Руне продлит серию побед над Карбальесом-Баэной?
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