Датчанин Хольгер Руне сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. Карбальес-Баэна — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карбальес-Баэна

У Роберто была возможность сыграть на любом из недавних турниров в Северной Америки, но вместо этого он решил потратить несколько недель на восстановление и самостоятельные тренировки.

В принципе, ничего удивительного для теннисиста, который играет, в основном, на грунте.

В текущем сезоне Карбальес-Баэна провел на харде семь матчей, в которых одержал только две победы.

В прошлом году было приблизительно то же самое — три победы в 11-ти матчах на твердом покрытии.

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Правда, также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Роберто смог пройти первый раунд на US Open. Но и соперники у него тогда были попроще.

Руне

Хольгер тем временем приехал в Нью-Йорк после двух поражений.

На «Мастерсе» в Торонто датчанин в первом же матче сенсационно проиграл американцу Маркосу Гирону.

В Цинциннати Руне тоже не прошел ни одного раунда. Четвертая ракетка мира не смог доиграть матч против Маккензи Макдональда, снявшись при счете 4:6, 0:2.

Есть подозрение, что 20-летний теннисист находится не в лучшей форме. Возможно, этого не будет заметно в первых раундах, но конкурировать с представителями первой десятки ему будет непросто.

Прогноз и ставка

На Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 5.45, победу Руне букмекеры предлагают за 1.15.

В этом году Хольгер спокойно обыграл испанца на Уимблдоне, а в прошлом — на турнире в Кордове.

Скорее всего, датчанин продлит серию побед над Карбальесом-Баэной, которому на харде все-таки не так комфортно, как на грунте.

Ставка — победа Руне в трех сетах за 2.06.