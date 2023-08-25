Чорич
Борна, как и ожидалось, добрался до четвертьфинала, подтвердив тем самым, что здесь он один из фаворитов.
Правда, до сих пор это был не самый простой путь. В третьем раунде хорват дожал Майкла Ммо только в решающей партии — 6:4, 6:7, 6:3.
Интересно, что Чорич ни разу не терял подачу в этой игре, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета. Но матч действительно получился сложным, о чем свидетельствует в том числе его продолжительность — почти три часа.
В первом матче Борна одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой (6:2, 7:6).
В текущем сезоне Чорич выигрывал больше двух матчей подряд только на грунтовых турнирах в Мадриде и Риме.
Серундоло
Хуан-Мануэль стал главным открытием турнира. Ранее почти не игравший на харде аргентинец впервые в сезоне одержал три победы подряд на уровне ATP.
И это, безусловно, стало большим сюрпризом. Чего-то подобного от него можно было ждать на грунте, но никак не на твердом покрытии.
В первом круге Серундоло одержал сенсационную победу над Романом Сафиуллиным (7:6, 3:6, 6:3). Похоже, со стороны россиянина была недооценка возможностей соперника.
В следующем матче 21-летний теннисист выиграл у немца Янника Ханфманна (7:6, 5:7, 7:6), а в третьем круге — у американца Омни Кумара (7:5, 6:3).
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 1.22, победу Серундоло букмекеры предлагают за 4.30.
В игре против опытного хорвату у аргентинца, надо признать, минимальные шансы на успехи. Борна, в отличие от Сафиуллина и Ханфманна, вряд ли допустит еще одну сенсацию.
Ставка — победа Чорича с форой по геймам (-4,5) за 1.92.