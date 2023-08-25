ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег РишарлисонШанс Ришарлисона. Как Постекоглу и «Шпорам» выжать максимум из бразильца? Football Manager 20235 спортивных симуляторов, доступных по крупным скидкам в PS Store
  • 12:29
    • «Позорище». Звездный игрок «Реала» высмеял переход 21-летнего таланта «Сельты» в «Аль-Ахли»
  • 12:17
    • «Аталанта» и «Торино» возобновили переговоры по Миранчуку
  • 12:00
    • «Манчестер Сити» готов заплатить 50 млн евро за португальца из «Вулверхэмптона»
  • 11:46
    • Оздоев пропустит матч ПАОК против «Хартса» из-за отсутствия британской визы
  • 11:30
    • Азмун близок к переходу в «Рому»
  • 11:15
    • «Аль-Ахли» и «Сельта» согласовали трансфер Вейги
  • 10:59
    • Один из лидеров «Баварии» получил травму
    Все новости спорта

    Чорич тоже не справится с Серундоло?

    Чорич — Серундоло. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 25 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Борна Чорич
    Прогноз и ставки на Чорич — Серундоло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 25 августа, начало — в 01:30 мск. Чорич — Серундоло: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 25 Августа 2023 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 01:30 Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •

    Чорич

    Борна, как и ожидалось, добрался до четвертьфинала, подтвердив тем самым, что здесь он один из фаворитов.

    Правда, до сих пор это был не самый простой путь. В третьем раунде хорват дожал Майкла Ммо только в решающей партии — 6:4, 6:7, 6:3.

    Интересно, что Чорич ни разу не терял подачу в этой игре, допустив несколько неприятных ошибок только на тай-брейке второго сета. Но матч действительно получился сложным, о чем свидетельствует в том числе его продолжительность — почти три часа.

    В первом матче Борна одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой (6:2, 7:6).

    В текущем сезоне Чорич выигрывал больше двух матчей подряд только на грунтовых турнирах в Мадриде и Риме.

    Серундоло

    Хуан-Мануэль стал главным открытием турнира. Ранее почти не игравший на харде аргентинец впервые в сезоне одержал три победы подряд на уровне ATP.

    И это, безусловно, стало большим сюрпризом. Чего-то подобного от него можно было ждать на грунте, но никак не на твердом покрытии.

    В первом круге Серундоло одержал сенсационную победу над Романом Сафиуллиным (7:6, 3:6, 6:3). Похоже, со стороны россиянина была недооценка возможностей соперника.

    Все прогнозы на теннис

    В следующем матче 21-летний теннисист выиграл у немца Янника Ханфманна (7:6, 5:7, 7:6), а в третьем круге — у американца Омни Кумара (7:5, 6:3).

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 1.22, победу Серундоло букмекеры предлагают за 4.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против опытного хорвату у аргентинца, надо признать, минимальные шансы на успехи. Борна, в отличие от Сафиуллина и Ханфманна, вряд ли допустит еще одну сенсацию.

    Ставка — победа Чорича с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тобол — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жальгирис — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рапид Вена — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фенербахче — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Левски — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Славия — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Хеккен — Абердин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гаске — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Олимпия — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чорич — Серундоло: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на теннис. Чорич тоже не справится с Серундоло?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры