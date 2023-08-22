Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:30 мск. Дрейпер — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дрейпер

Джек, вопреки ожиданиям, начал турнир с очень уверенной победы над Нуну Боржешем — 6:3, 6:1.

Португалец, похоже, тоже не ожидал, что британец сыграет на столь высоком уровне.

Это было тотальное доминирование, особенно в геймах на подаче Дрейпера, который забрал 96 процентов очков на первом мяче и 60 процентов — на втором.

Пока что это был абсолютно лучший матч 21-летнего теннисиста после очередной травмы. Но теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления.

Грикспор

Таллон тем временем в начале августа дошел до финала на турнире в Вашингтоне, благодаря чему взлетел в рейтинге на 25-е место.

В столице США нидерландец обыграл Гаэля Монфиса, Джеффри Джона Вольфа и Тейлора Фрица, после чего уступил в решающем матче Дэну Эвансу.

Правда, этот успех теперь находится в тени недавних неудач Грикспора в Торонто и Цинциннати.

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В обоих случаях 27-летний теннисист не прошел первый круг, проиграв Александру Звереву и Фрэнсису Тиафо соответственно.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Дрейпера, и на Грикспора можно поставить за 1.90.

И с этим отчасти можно согласиться, но в то же время очевидно, что британцу, который давно не играл против соперников из топ-30, вряд ли будет легко.

Все-таки рискнем предположить, что Таллон остановит Джека.

Ставка — победа Грикспора за 1.90.