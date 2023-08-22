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    Сможет ли Грикспор обыграть Дрейпера?

    Дрейпер — Грикспор. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 22 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Грикспор
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    Таллон Грикспор
    Нидерландец Таллон Грикспор сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:30 мск. Дрейпер — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 22 Августа 2023 года
    Джек Дрейпер
  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 22:30 Таллон Грикспор Таллон Грикспор
  • Нидерланды
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    Дрейпер

    Джек, вопреки ожиданиям, начал турнир с очень уверенной победы над Нуну Боржешем — 6:3, 6:1.

    Португалец, похоже, тоже не ожидал, что британец сыграет на столь высоком уровне.

    Это было тотальное доминирование, особенно в геймах на подаче Дрейпера, который забрал 96 процентов очков на первом мяче и 60 процентов — на втором.

    Пока что это был абсолютно лучший матч 21-летнего теннисиста после очередной травмы. Но теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления.

    Грикспор

    Таллон тем временем в начале августа дошел до финала на турнире в Вашингтоне, благодаря чему взлетел в рейтинге на 25-е место.

    В столице США нидерландец обыграл Гаэля Монфиса, Джеффри Джона Вольфа и Тейлора Фрица, после чего уступил в решающем матче Дэну Эвансу.

    Правда, этот успех теперь находится в тени недавних неудач Грикспора в Торонто и Цинциннати.

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    В обоих случаях 27-летний теннисист не прошел первый круг, проиграв Александру Звереву и Фрэнсису Тиафо соответственно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Дрейпера, и на Грикспора можно поставить за 1.90.

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    И с этим отчасти можно согласиться, но в то же время очевидно, что британцу, который давно не играл против соперников из топ-30, вряд ли будет легко.

    Все-таки рискнем предположить, что Таллон остановит Джека.

    Ставка — победа Грикспора за 1.90.

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    Дрейпер — Грикспор: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Грикспор обыграть Дрейпера?
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