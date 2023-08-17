Американец Маккензи Макдональд сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. Макдональд — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Макдональд

Маккензи стал автором одной из главных сенсаций второго раунда, остановив Хольгера Руне.

Правда, тут надо признать, что американцу все-таки отчасти еще и повезло.

Макдональд взял первый сет со счетом 6:4, а во втором при 2:0 в его пользу датчанин снялся из-за травмы спины.

Маккензи добрался до третьего круга на втором «Мастерсе» подряд. На прошлой неделе он вышел в четвертьфинал в Торонто.

Маннарино

Адриан тоже удивил в предыдущем раунде. Француз красиво разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом.

Канадец перед этим прервал серию поражений, выиграв у Маттео Берреттини. Однако в матче против Маннарино он снова выглядел не лучшим образом.

Адриану хватило двух сетов для победы над бывшей шестой ракеткой мира — 6:4, 6:4.

Соперник часто ошибался, особенно на второй подаче, постоянно рисковал, в итоге насобирав в том числе девять двойных.

В первом матче Маннарино выиграл у Ришара Гаске (6:4, 6:3).

Прогноз и ставка

На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.48, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.03.

В таком матче может произойти все что угодно, если рассуждать об исходе. Но при этом можно предположить, что теннисистам в данном случае не хватит двух сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.