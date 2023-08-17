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    Макдональду и Маннарино не хватит двух сетов?

    Макдональд — Маннарино. Ставка (к. 2.33) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Макдональд — Маннарино
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    Адриан Маннарино
    Американец Маккензи Макдональд сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. Макдональд — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 17 Августа 2023 года

    Макдональд

    Маккензи стал автором одной из главных сенсаций второго раунда, остановив Хольгера Руне.

    Правда, тут надо признать, что американцу все-таки отчасти еще и повезло.

    Макдональд взял первый сет со счетом 6:4, а во втором при 2:0 в его пользу датчанин снялся из-за травмы спины.

    Маккензи добрался до третьего круга на втором «Мастерсе» подряд. На прошлой неделе он вышел в четвертьфинал в Торонто.

    Маннарино

    Адриан тоже удивил в предыдущем раунде. Француз красиво разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом.

    Канадец перед этим прервал серию поражений, выиграв у Маттео Берреттини. Однако в матче против Маннарино он снова выглядел не лучшим образом.

    Адриану хватило двух сетов для победы над бывшей шестой ракеткой мира — 6:4, 6:4.

    Соперник часто ошибался, особенно на второй подаче, постоянно рисковал, в итоге насобирав в том числе девять двойных.

    В первом матче Маннарино выиграл у Ришара Гаске (6:4, 6:3).

    Прогноз и ставка

    На Макдональда в этом матче можно поставить за 1.48, победу Маннарино букмекеры предлагают за 2.03.

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    В таком матче может произойти все что угодно, если рассуждать об исходе. Но при этом можно предположить, что теннисистам в данном случае не хватит двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.06.

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    Макдональд — Маннарино: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Макдональду и Маннарино не хватит двух сетов?
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