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    У Рууда будут проблемы в матче с Перселлом?

    Перселл — Рууд. Ставка (к. 2.00) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Перселл — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Макса Перселла во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 19:45 мск. Перселл — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Перселл

    Макс прошел квалификацию на втором «Мастерсе» подряд. И надо сказать, что это уже довольно серьезно, учитывая уровень соперников.

    Австралиец выиграл у талантливого француза Люки Ван Аша и победителя недавнего турнира в Умаге Алексея Попырина.

    Основной турнир Перселл начал с классной победы над южноафриканцем Ллойдом Харрисом — 6:4, 6:4.

    В Торонто после квалификации 70-я ракетка мира выиграл у Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:4). Дальше было поражение от Энди Маррея, но и здесь австралийский теннисист показал себя с лучшей стороны. Бывшая первая ракетка мира с трудом вырвал победу в третьем сете.

    Рууд

    Каспер тем временем снова нарвался на критику со стороны хейтеров, которые уверены, что он, возможно, самая слабая вторая ракетка мира в истории.

    Правда, сейчас норвежец седьмой в рейтинге ATP, и это действительно больше соответствует его уровню игры в последнее время.

    На недавнем «Мастерсе» в Торонто Рууд с трудом выиграл у чеха Иржи Легечки, после чего уступил на решающем тай-брейке испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

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    Но Рууда все равно нельзя недооценивать. Достаточно вспомнить, кто был в финале двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос» и US Open-2022.

    Прогноз и ставка

    На Перселла в этом матче можно поставить за 3.54, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.30.

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    Глядя на то, как австралиец провел недавние матчи, можно предположить, что фаворита ждет серьезная проверка.

    Скорее всего, в этом матче будет как минимум два непростых, напряженных сета. Перселл способен удивить норвежского теннисиста.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Перселл — Рууд: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. У Рууда будут проблемы в матче с Перселлом?
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