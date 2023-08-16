Чешка Линда Носкова и россиянка Людмила Самсонова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 01:30 мск. Носкова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Линда Носкова

Носкова сама по себе является более, чем крепкой теннисисткой, которая способна решать самые серьезные задачи на том соревновании, где она пробилась через квалификацию.

Именно такой путь она проделала в Цинциннати, поэтому неудивительно, что в стартовом поединке она продемонстрирует все свои умения, чтобы оставить за бортом обескровленную Самоснову.

Линда едва не выиграла соревнование в Праге на прошлой неделе, но проиграла Хибино в решающем матче. Это поражение стало единственным за семь последних поединков.

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В матче против Самсоновой чешке придется знатно постараться, чтобы пройти во второй раунд соревнований.

Людмила Самсонова

Самсонова провела просто отличный турнир в Монреале, финал которого получился совсем не таким, как ожидали её поклонники.

Так случилось, что полуфинал против Рыбакиной, а затем и потенциальный финал (если бы россиянка проходила дальше) проводились с разницей в один час.

В итоге все так и случилось. После победы над казашкой пришлось играть финал с Пегулой, которая имела полноценный день (!) отдыха. В тоге все закончилось разгромным поражением россиянки, которая смогла взять только один гейм за два сета.

После такой несправедливости нужно доказать свою состоятельность, на куда более серьезном турнире в Цинциннати, и у Самсоновой для этого есть все вводные данные.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Носковой — 2.61, победа Самсоновой — 1.50.

Прогноз: Самсонова выиграет матч за явным преимуществом.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.89.

Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.40.