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    Самсонова легко пройдет во второй круг?

    Носкова — Самсонова. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Носкова — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Чешка Линда Носкова и россиянка Людмила Самсонова встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 01:30 мск. Носкова — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 16 Августа 2023 года

    Линда Носкова

    Носкова сама по себе является более, чем крепкой теннисисткой, которая способна решать самые серьезные задачи на том соревновании, где она пробилась через квалификацию.

    Именно такой путь она проделала в Цинциннати, поэтому неудивительно, что в стартовом поединке она продемонстрирует все свои умения, чтобы оставить за бортом обескровленную Самоснову.

    Линда едва не выиграла соревнование в Праге на прошлой неделе, но проиграла Хибино в решающем матче. Это поражение стало единственным за семь последних поединков.

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    В матче против Самсоновой чешке придется знатно постараться, чтобы пройти во второй раунд соревнований.

    Людмила Самсонова

    Самсонова провела просто отличный турнир в Монреале, финал которого получился совсем не таким, как ожидали её поклонники.

    Так случилось, что полуфинал против Рыбакиной, а затем и потенциальный финал (если бы россиянка проходила дальше) проводились с разницей в один час.

    В итоге все так и случилось. После победы над казашкой пришлось играть финал с Пегулой, которая имела полноценный день (!) отдыха. В тоге все закончилось разгромным поражением россиянки, которая смогла взять только один гейм за два сета.

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    После такой несправедливости нужно доказать свою состоятельность, на куда более серьезном турнире в Цинциннати, и у Самсоновой для этого есть все вводные данные.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Носковой — 2.61, победа Самсоновой — 1.50.

    Прогноз: Самсонова выиграет матч за явным преимуществом.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.40.

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    Носкова — Самсонова: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Самсонова легко пройдет во второй круг?
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