Линда Носкова
Носкова сама по себе является более, чем крепкой теннисисткой, которая способна решать самые серьезные задачи на том соревновании, где она пробилась через квалификацию.
Именно такой путь она проделала в Цинциннати, поэтому неудивительно, что в стартовом поединке она продемонстрирует все свои умения, чтобы оставить за бортом обескровленную Самоснову.
Линда едва не выиграла соревнование в Праге на прошлой неделе, но проиграла Хибино в решающем матче. Это поражение стало единственным за семь последних поединков.
В матче против Самсоновой чешке придется знатно постараться, чтобы пройти во второй раунд соревнований.
Людмила Самсонова
Самсонова провела просто отличный турнир в Монреале, финал которого получился совсем не таким, как ожидали её поклонники.
Так случилось, что полуфинал против Рыбакиной, а затем и потенциальный финал (если бы россиянка проходила дальше) проводились с разницей в один час.
В итоге все так и случилось. После победы над казашкой пришлось играть финал с Пегулой, которая имела полноценный день (!) отдыха. В тоге все закончилось разгромным поражением россиянки, которая смогла взять только один гейм за два сета.
После такой несправедливости нужно доказать свою состоятельность, на куда более серьезном турнире в Цинциннати, и у Самсоновой для этого есть все вводные данные.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Носковой — 2.61, победа Самсоновой — 1.50.
Прогноз: Самсонова выиграет матч за явным преимуществом.
Ставка: Ф2 (-3) за 1.89.
Альтернативный прогноз: Борьбы в матче не получится.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.40.