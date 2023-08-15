Кецманович
Миомир на прошлой неделе впервые с конца марта сыграл на харде. Результат — так себе, но могло быть и хуже.
Серб выиграл один матч на «Мастерсе» в Торонто. В первом круге ему кое-как удалось выиграть у чилийца Кристиана Гарина.
В следующем раунде Кецманович уступил поляку Хуберту Хуркачу. Особенно болезненным получился третий сет -7:5, 3:6, 0:6.
В текущем сезоне лучшим результатом Миомира на харде пока что остается выход в финал февральского турнира в Делрей-Бич.
Пол
Томми тем временем стал автором главной сенсации на турнире в Торонто.
В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:3, 4:6, 6:3.
Интересно, что в прошлом году Пол выиграл у испанца на «Мастерсе» в Монреале. Теперь его можно назвать одним из самых неудобных соперников для лучшего теннисиста нового поколения.
В следующем матче Пол уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру (4:6, 4:6).
В текущем сезоне Томми выиграл 20 из 28 матчей на харде.
Прогноз и ставка
На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.65, победу Пола букмекеры предлагают за 1.48.
Томми ранее ни разу не обыгрывал Миомира. В прошлом году серб остановил американца на Открытом чемпионате Австралии.
Однако сейчас есть все основания утверждать, что Пол возьмет реванш. Кецманович в последнее время не впечатляет.
Ставка — победа Пола в двух сетах за 2.21.