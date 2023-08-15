ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Людмила Самсонова и Джессика ПегулаСамсонова стала первой ракеткой России, Синнер взял крупнейший титул в карьере, а Алькарас и Медведев разочаровали
  • 09:14
    • «Челси» согласовал контракт с 19-летним талантом «Саутгемптона»
  • 08:31
    • Неймар хочет вернуться в «Барселону» после двух лет в Саудовской Аравии
  • 08:15
    • Кудерметова проиграла 43-летней Винус Уильямс в Цинциннати
  • 00:37
    • «Атлетико» одержал победу над «Гранадой» в матче первого тура Примеры
  • 23:58
    • Гол Варана обеспечил «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Вулверхэмптоном»
  • 00:10
    • Самолет, дом с прислугой и пол миллиона евро за пост — условия Неймара в Саудовской Аравии
  • 21:31
    • «Пари НН» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Пол снова проиграет Кецмановичу?

    Кецманович — Пол. Прогноз (к. 2.21) и ставка на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Миомир Кецманович Прогнозы на Томми Пол
    Прогноз и ставки на Кецманович — Пол
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Кецманович — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2023 года

    Кецманович

    Миомир на прошлой неделе впервые с конца марта сыграл на харде. Результат — так себе, но могло быть и хуже.

    Серб выиграл один матч на «Мастерсе» в Торонто. В первом круге ему кое-как удалось выиграть у чилийца Кристиана Гарина.

    В следующем раунде Кецманович уступил поляку Хуберту Хуркачу. Особенно болезненным получился третий сет -7:5, 3:6, 0:6.

    В текущем сезоне лучшим результатом Миомира на харде пока что остается выход в финал февральского турнира в Делрей-Бич.

    Пол

    Томми тем временем стал автором главной сенсации на турнире в Торонто.

    В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:3, 4:6, 6:3.

    Интересно, что в прошлом году Пол выиграл у испанца на «Мастерсе» в Монреале. Теперь его можно назвать одним из самых неудобных соперников для лучшего теннисиста нового поколения.

    Все прогнозы на теннис

    В следующем матче Пол уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру (4:6, 4:6).

    В текущем сезоне Томми выиграл 20 из 28 матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.65, победу Пола букмекеры предлагают за 1.48.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Томми ранее ни разу не обыгрывал Миомира. В прошлом году серб остановил американца на Открытом чемпионате Австралии.

    Однако сейчас есть все основания утверждать, что Пол возьмет реванш. Кецманович в последнее время не впечатляет.

    Ставка — победа Пола в двух сетах за 2.21.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Испания (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Легечка — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Насаф — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эванс — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мольде — Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Спарта — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Слован Братислава
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арис — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Сонего — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кецманович — Пол: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Пол снова проиграет Кецмановичу?
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры