Американец Томми Пол сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Кецманович — Пол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кецманович

Миомир на прошлой неделе впервые с конца марта сыграл на харде. Результат — так себе, но могло быть и хуже.

Серб выиграл один матч на «Мастерсе» в Торонто. В первом круге ему кое-как удалось выиграть у чилийца Кристиана Гарина.

В следующем раунде Кецманович уступил поляку Хуберту Хуркачу. Особенно болезненным получился третий сет -7:5, 3:6, 0:6.

В текущем сезоне лучшим результатом Миомира на харде пока что остается выход в финал февральского турнира в Делрей-Бич.

Пол

Томми тем временем стал автором главной сенсации на турнире в Торонто.

В четвертьфинале американский теннисист одержал победу над Карлосом Алькарасом — 6:3, 4:6, 6:3.

Интересно, что в прошлом году Пол выиграл у испанца на «Мастерсе» в Монреале. Теперь его можно назвать одним из самых неудобных соперников для лучшего теннисиста нового поколения.

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В следующем матче Пол уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру (4:6, 4:6).

В текущем сезоне Томми выиграл 20 из 28 матчей на харде.

Прогноз и ставка

На Кецмановича в этом матче можно поставить за 2.65, победу Пола букмекеры предлагают за 1.48.

Томми ранее ни разу не обыгрывал Миомира. В прошлом году серб остановил американца на Открытом чемпионате Австралии.

Однако сейчас есть все основания утверждать, что Пол возьмет реванш. Кецманович в последнее время не впечатляет.

Ставка — победа Пола в двух сетах за 2.21.