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    У Де Минора будут проблемы в игре с Вольфом?

    Де Минор — Вольф. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Вольф
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:30 мск. Де Минор — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2023 года

    Де Минор

    Алекс стал одним из главных героев первой половины августа, по итогам которой поднялся на наивысшую в карьере позицию в рейтинге.

    После выхода в финал «Мастерса» в Торонто австралиец стал 12-й ракеткой мира.

    Де Минор действительно впечатлил на прошлой неделе, сумев обыграть Кэмерона Норри, Тейлора Фрица и Даниила Медведева.

    В полуфинале Алекс разгромил Алехандро Давидовича-Фокину, после чего уступил в решающем матче Яннику Синнеру (4:6, 1:6).

    В начале месяца Де Минор дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

    Вольф

    А вот для американца поездка в Торонто получилась чересчур болезненной.

    Джей-Джей с треском проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в матче первого круга — 0:6, 2:6.

    Однако можно предположить, что это всего лишь банальное недоразумение.

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    Все-таки в конце июля Вольф дошел до полуфинала в Атланте, а сразу после этого добрался до четвертьфинала в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.62, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.31.

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    Алекс шикарно провел предыдущие две недели, однако также надо учитывать, что он наверняка оставил там немало сил.

    В общем, есть смысл не ставить на фаворита. Вполне вероятно, что Де Минору не хватит эмоций и энергии на очередной матч, уже 12-й в этом месяце.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Де Минор — Вольф: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. У Де Минора будут проблемы в игре с Вольфом?
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