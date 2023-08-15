Австралиец Алекс Де Минор сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:30 мск. Де Минор — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Алекс стал одним из главных героев первой половины августа, по итогам которой поднялся на наивысшую в карьере позицию в рейтинге.

После выхода в финал «Мастерса» в Торонто австралиец стал 12-й ракеткой мира.

Де Минор действительно впечатлил на прошлой неделе, сумев обыграть Кэмерона Норри, Тейлора Фрица и Даниила Медведева.

В полуфинале Алекс разгромил Алехандро Давидовича-Фокину, после чего уступил в решающем матче Яннику Синнеру (4:6, 1:6).

В начале месяца Де Минор дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

Вольф

А вот для американца поездка в Торонто получилась чересчур болезненной.

Джей-Джей с треском проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в матче первого круга — 0:6, 2:6.

Однако можно предположить, что это всего лишь банальное недоразумение.

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Все-таки в конце июля Вольф дошел до полуфинала в Атланте, а сразу после этого добрался до четвертьфинала в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.62, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.31.

Алекс шикарно провел предыдущие две недели, однако также надо учитывать, что он наверняка оставил там немало сил.

В общем, есть смысл не ставить на фаворита. Вполне вероятно, что Де Минору не хватит эмоций и энергии на очередной матч, уже 12-й в этом месяце.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.92.