Американец Себастьян Корда сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Корда — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корда

Себастьян откровенно разочаровал на недавних турнирах, совершенно не оправдав ожиданий.

В Вашингтоне американец в первом же матче уступил россиянину Александру Шевченко, который до этого ни разу не обыгрывал соперника из топ-30.

На «Мастерсе» в Торонто Корда начал с классной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри, после чего проиграл австралийцу Александру Вукичу.

В начале года, когда Корда дошел до финала в Аделаиде и до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, почти ни у кого не было сомнений, что ближе к осени он будет как минимум рядом с топ-20, но пока что всё складывается иначе.

Чорич

Для Борны тем временем это особенный турнир. В прошлом году он стал сенсационным чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

Это был его первый серьезный успех после сложной травмы.

Если судить по недавним результатам, то можно быстро прийти к выводу, что Чорич вряд ли сможет защитить титул.

Хорват слабо выступил на «Мастерсе» в Торонто, проиграв в первом же матче Александру Вукичу.

Все прогнозы на теннис

В Лос-Кабосе Чорич дошел до полуфинала только благодаря тому, что до этой стадии у него просто не было серьезных соперников. А в матче против Стефаноса Циципаса 15-я ракетка мира сыграл, мягко говоря, так себе, взяв лишь пять геймов.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.

Оба теннисиста находятся в непонятной форме, давно не показывали свой лучшую игру, поэтому логично все-таки обойтись без ставок на исход.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.36.