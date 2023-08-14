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    Чоричу и Корде не хватит двух сетов?

    Корда — Чорич. Ставка (к. 2.36) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Чорич
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    Борна Чорич
    Американец Себастьян Корда сыграет против хорвата Борны Чорича в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 21:00 мск. Корда — Чорич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 14 Августа 2023 года

    Корда

    Себастьян откровенно разочаровал на недавних турнирах, совершенно не оправдав ожиданий.

    В Вашингтоне американец в первом же матче уступил россиянину Александру Шевченко, который до этого ни разу не обыгрывал соперника из топ-30.

    На «Мастерсе» в Торонто Корда начал с классной победы над аргентинцем Томасом Этчеверри, после чего проиграл австралийцу Александру Вукичу.

    В начале года, когда Корда дошел до финала в Аделаиде и до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, почти ни у кого не было сомнений, что ближе к осени он будет как минимум рядом с топ-20, но пока что всё складывается иначе.

    Чорич

    Для Борны тем временем это особенный турнир. В прошлом году он стал сенсационным чемпионом «Мастерса» в Цинциннати.

    Это был его первый серьезный успех после сложной травмы.

    Если судить по недавним результатам, то можно быстро прийти к выводу, что Чорич вряд ли сможет защитить титул.

    Хорват слабо выступил на «Мастерсе» в Торонто, проиграв в первом же матче Александру Вукичу.

    Все прогнозы на теннис

    В Лос-Кабосе Чорич дошел до полуфинала только благодаря тому, что до этой стадии у него просто не было серьезных соперников. А в матче против Стефаноса Циципаса 15-я ракетка мира сыграл, мягко говоря, так себе, взяв лишь пять геймов.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.58, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.38.

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    Оба теннисиста находятся в непонятной форме, давно не показывали свой лучшую игру, поэтому логично все-таки обойтись без ставок на исход.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Корда — Чорич: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Чоричу и Корде не хватит двух сетов?
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