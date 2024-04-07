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    Шелтон обыграет Тиафо и возьмет первый титул на грунте?

    Шелтон — Тиафо. Ставка (к. 1.97) и прогноз на финал турнира в Хьюстоне 7 апреля 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо встретятся в финале турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. Шелтон — Тиафо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шелтон

    Бен впервые в карьере дошел до финала на грунте. И судя по его же реакции, он тоже не ожидал такого результата.

    Дело в том, что до прошлого сезона у американца вообще не было опыта выступлений на грунте. Но сейчас уже вряд ли у кого-то есть сомнения, что со временем он буде максимально опасным оппонентом на этом покрытии даже для представителей топ-10.

    Шелтон начал неделю с волевой победы над бельгийцем Зизу Бергсом (3:6, 6:4, 6:3), после чего выиграл у Брэндона Накашимы (7:5, 7:6).

    В полуфинале 21-летний теннисист остановил Томаса Этчеверри — 6:7, 6:4, 6:4. В этом матче Бен обыграл соперника, который в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции.

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    Шелтон здорово играл на своей подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь гейм. Для тенниса на грунте это очень показательный момент.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем второй год подряд добрался в Хьюстоне до финала. В 2023-м он выиграл в решающем матче у Этчеверри на двух тай-брейках.

    Наверное, можно сказать, что на этой неделе у американца до сих пор не было по-настоящему опасных соперников.

    В первом матче Тиафо выиграл Джеймса Дакворта — 6:2, 6:7, 7:5. Потом была победа над еще одним представителем Австралии — Джорданом Томпсоном (7:6, 6:4).

    А в полуфинале Тиафо одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 7:6.

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    До турнира в Хьюстоне Фрэнсис ранее в этом сезоне выиграл больше одного матча только в Делрэй-Бич. Предыдущие три месяца получились для него, мягко говоря, не самыми удачными.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.98, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.83.

    Прогноз: скорее всего, американцы устроят серьезные разборки — с тай-брейками и третьим сетом.

    В прошлом году Бен выиграл у Фрэнсиса на US Open со счетом 6:2, 3:6, 7:6, 6:2. Но сейчас нет уверенности в том, что Шелтон остановит соотечественника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Шелтон — Тиафо с коэффициентом 1.97. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон обыграет Тиафо и возьмет первый титул на грунте?
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