Американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо встретятся в финале турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. Шелтон — Тиафо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен впервые в карьере дошел до финала на грунте. И судя по его же реакции, он тоже не ожидал такого результата.

Дело в том, что до прошлого сезона у американца вообще не было опыта выступлений на грунте. Но сейчас уже вряд ли у кого-то есть сомнения, что со временем он буде максимально опасным оппонентом на этом покрытии даже для представителей топ-10.

Шелтон начал неделю с волевой победы над бельгийцем Зизу Бергсом (3:6, 6:4, 6:3), после чего выиграл у Брэндона Накашимы (7:5, 7:6).

В полуфинале 21-летний теннисист остановил Томаса Этчеверри — 6:7, 6:4, 6:4. В этом матче Бен обыграл соперника, который в прошлом сезоне дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции.

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Шелтон здорово играл на своей подаче, позволив сопернику взять на приеме лишь гейм. Для тенниса на грунте это очень показательный момент.

Тиафо

Фрэнсис тем временем второй год подряд добрался в Хьюстоне до финала. В 2023-м он выиграл в решающем матче у Этчеверри на двух тай-брейках.

Наверное, можно сказать, что на этой неделе у американца до сих пор не было по-настоящему опасных соперников.

В первом матче Тиафо выиграл Джеймса Дакворта — 6:2, 6:7, 7:5. Потом была победа над еще одним представителем Австралии — Джорданом Томпсоном (7:6, 6:4).

А в полуфинале Тиафо одержал победу над итальянцем Лучано Дардери — 6:2, 7:6.

До турнира в Хьюстоне Фрэнсис ранее в этом сезоне выиграл больше одного матча только в Делрэй-Бич. Предыдущие три месяца получились для него, мягко говоря, не самыми удачными.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.98, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.83.

Прогноз: скорее всего, американцы устроят серьезные разборки — с тай-брейками и третьим сетом.

В прошлом году Бен выиграл у Фрэнсиса на US Open со счетом 6:2, 3:6, 7:6, 6:2. Но сейчас нет уверенности в том, что Шелтон остановит соотечественника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.