ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарМеньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Хатем Бен АрфаКак профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа? Тео Бонгонда«Урал» — «Спартак». Онлайн
  • 12:25
    • Жамнов готов вернуться в сборную России
  • 12:09
    • Захарян согласовал контракт с «Реал Сосьедадом»
  • 12:01
    • Гайч: Есть интерес из Италии, но хочу сосредоточиться на ЦСКА
  • 11:27
    • Азмун не намерен возвращаться в «Зенит»
  • 11:16
    • «Ливерпуль» заплатит за Кайседо рекордную для АПЛ сумму
  • 11:07
    • «Тоттенхэм» в последний момент изменил условия сделки по Кейну. Переход Гарри в «Баварию» на грани срыва
    Все новости спорта

    Хватит ли Монфису сил на матч против Синнера?

    Монфис — Синнер. Ставка (к. 1.80) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 12 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Гаэль Монфис
    Прогноз и ставки на Монфис — Синнер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гаэль Монфис
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 03:30 мск. Монфис — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Монфис

    Гаэль в начале неделе честно признался, что очень близок к завершению карьеры. Мол, и возраст уже, и есть желание почаще проводить время дома...Но недавние матчи могут заставить его пересмотреть планы.

    В третьем раунде текущего турнира 36-летний теннисист спокойно обыграл представителя Австралии Александра Вукича — 6:4, 6:4.

    Это был классический Монфис, задавившия соперника своим атлетизмом и шикарным форхэндом.

    Но главным событием пока что остается победа француза над греком Стефаносом Циципасом в матче второго круга — 6:4, 6:3.

    По качеству тенниса Монфис по-прежнему остается игроком топ-20. Нет никакого смысла обращать внимание на его текущией рейтинг (№276).

    Синнер

    А Янник тем временем провел пока лишь один матч. Это, конечно, чересчур простой путь, но так сложились обстоятельства.

    Первый круг итальянец пропускал благодаря тому, что попал в посев, а Энди Маррей, с которым он должен был встретиться в 1/8 финала, не вышел на матч из-за травмы мышц живота.

    Поэтому о состоянии Синнера пока можно судить только по матчу с Маттео Берреттини (6:4, 6:3).

    Все прогнозы на теннис

    И эта игра показала, что 21-летний теннисист в полном порядке, несмотря на то, что это его первый турнир после Уимблдона.

    В этом году Синнер выиграл 15 из 19 матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    На Монфиса в этом матче можно поставить за 3.64, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.28.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Гаэль по-прежнему в полном порядке, когда его не беспокоят травмы, но есть подозрение, что на четвертый матч ему может банально не хватить энергии.

    Последний раз француз играл больше трех матчей за неделю еще в начале 2022 года, когда дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

    Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Макдональд — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Наполи — Аполлон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Хазм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ницца — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Вальядолид — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Монфис — Синнер: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.08.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Монфису сил на матч против Синнера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры