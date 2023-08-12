Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 12 августа, начало — в 03:30 мск. Монфис — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль в начале неделе честно признался, что очень близок к завершению карьеры. Мол, и возраст уже, и есть желание почаще проводить время дома...Но недавние матчи могут заставить его пересмотреть планы.

В третьем раунде текущего турнира 36-летний теннисист спокойно обыграл представителя Австралии Александра Вукича — 6:4, 6:4.

Это был классический Монфис, задавившия соперника своим атлетизмом и шикарным форхэндом.

Но главным событием пока что остается победа француза над греком Стефаносом Циципасом в матче второго круга — 6:4, 6:3.

По качеству тенниса Монфис по-прежнему остается игроком топ-20. Нет никакого смысла обращать внимание на его текущией рейтинг (№276).

Синнер

А Янник тем временем провел пока лишь один матч. Это, конечно, чересчур простой путь, но так сложились обстоятельства.

Первый круг итальянец пропускал благодаря тому, что попал в посев, а Энди Маррей, с которым он должен был встретиться в 1/8 финала, не вышел на матч из-за травмы мышц живота.

Поэтому о состоянии Синнера пока можно судить только по матчу с Маттео Берреттини (6:4, 6:3).

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И эта игра показала, что 21-летний теннисист в полном порядке, несмотря на то, что это его первый турнир после Уимблдона.

В этом году Синнер выиграл 15 из 19 матчей на харде.

Прогноз и ставка

На Монфиса в этом матче можно поставить за 3.64, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.28.

Гаэль по-прежнему в полном порядке, когда его не беспокоят травмы, но есть подозрение, что на четвертый матч ему может банально не хватить энергии.

Последний раз француз играл больше трех матчей за неделю еще в начале 2022 года, когда дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Ставка — победа Синнера в двух сетах за 1.80.