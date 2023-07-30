Немец Александр Зверев сыграет против серба Ласло Дьере в финале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 30 июля, начало — в 16:00 мск. Зверев — Дьере: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев добрался до финала впервые с мая прошлого года. Но после травмы это уже второй случай, когда ему удалось выиграть не менее четырех матчей подряд.

В начале июне немец дошел до полуфинала на «Ролан Гаррос», в котором уступил Касперу Рууду.

На этой неделе Саша до сих пор не отдал ни одного сета. В предыдущем матче ему противостоял Артур Фис, который в четвертьфинале остановил Рууда (0:6, 4:6).

В отличие от норвежца, Зверев легко разобрался с молодым французом — 6:2, 6:4.

Соперник пытался что-то придумать, но так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.

Когда у бывшей второй ракетки мира нет проблем с подачей, его действительно тяжело остановить.

Дьере

Ласло тем временем тоже впервые в текущем сезоне дошел до финала на уровне ATP.

Пока что самым сложным для него был матч против Гидо Пельи. Опытный аргентинец сдался только в третьем сете.

Также стоит отметить победу Дьере над Томасом Этчеверри в первом раунде — 7:6, 6:3.

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А в четвертьфинале 57-я ракетка мира неожиданно уверенно разобрался с Лоренцо Музетти — 7:5, 6:3.

В полуфинале Ласло легко переиграл китайца Чжана Чжичжэня — 6:3, 6:2.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Дьере букмекеры предлагают за 4.10.

Два года назад Саша обыграл Ласло в Акапулько и на «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни сета.

Несмотря на то, что серб здорово провел недавние матчи, все равно можно предположить, что финал завершится уверенной победой немецкого теннисиста, который наконец-то приблизился к своей лучшей форме.

И надо также учитывать, что для Зверева это шанс взять титул на домашнем турнире.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 2.06.