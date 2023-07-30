Зверев
Зверев добрался до финала впервые с мая прошлого года. Но после травмы это уже второй случай, когда ему удалось выиграть не менее четырех матчей подряд.
В начале июне немец дошел до полуфинала на «Ролан Гаррос», в котором уступил Касперу Рууду.
На этой неделе Саша до сих пор не отдал ни одного сета. В предыдущем матче ему противостоял Артур Фис, который в четвертьфинале остановил Рууда (0:6, 4:6).
В отличие от норвежца, Зверев легко разобрался с молодым французом — 6:2, 6:4.
Соперник пытался что-то придумать, но так и не смог взять на приеме хотя бы один гейм.
Когда у бывшей второй ракетки мира нет проблем с подачей, его действительно тяжело остановить.
Дьере
Ласло тем временем тоже впервые в текущем сезоне дошел до финала на уровне ATP.
Пока что самым сложным для него был матч против Гидо Пельи. Опытный аргентинец сдался только в третьем сете.
Также стоит отметить победу Дьере над Томасом Этчеверри в первом раунде — 7:6, 6:3.
А в четвертьфинале 57-я ракетка мира неожиданно уверенно разобрался с Лоренцо Музетти — 7:5, 6:3.
В полуфинале Ласло легко переиграл китайца Чжана Чжичжэня — 6:3, 6:2.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Дьере букмекеры предлагают за 4.10.
Два года назад Саша обыграл Ласло в Акапулько и на «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни сета.
Несмотря на то, что серб здорово провел недавние матчи, все равно можно предположить, что финал завершится уверенной победой немецкого теннисиста, который наконец-то приблизился к своей лучшей форме.
И надо также учитывать, что для Зверева это шанс взять титул на домашнем турнире.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 2.06.