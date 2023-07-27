Норвежец Каспер Рууд и чилиец Кристиан Гарин встретятся во втором круге турнира в Гамбурге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 17:00 мск. Рууд — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Каспер Рууд

У Рууда однозначно происходят какие-то внутренние переживания, которые не дают ему спокойно добиваться результата даже в поединках против не самых сильных соперников.

В матче против аргентинца Баэса игра складывалась не так, как этого ожидал норвежец, поэтому пришлось постараться в третьем сете, чтобы забрать игру себе.

Но при всем этом у Каспера достаточно сложностей, которые начинают вырисовываться на фоне физической усталости по сезону.

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В предстоящем поединке против Гарина нужно сделать все возможное, чтобы снова представить перед своими поклонниками непобедимым теннисистом.

Кристиан Гарин

Гарин в очередной раз продемонстрировал умения игры на грунте, хоть и затратил на матч первого круга три сета.

Однако в поединке против Дельена инициатива на протяжении всего матча была целиком и полностью на стороне чилийца.

Подача не была такой, как её может и умеет подавать чилийский теннисист, но зато в плане атакующих действий к нему не было никаких претензий.

В матче с Руудом шансов на успех не очень много, но они имеются, поскольку стабильность норвежца пошатнулась впервые за пару сезонов.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом норвежца в этом поединке: победа Рууда — 1.26, победа Гарина — 3.90.

Прогноз: Скандинав по всем параметрам сильнее.

Ставка: Ф1 (-5) за 2.12.

Альтернативный прогноз: Победа Рууда не будет легкой.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.43.