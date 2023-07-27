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    Рууд не заметит крепкого соперника?

    Рууд — Гарин. Ставка (к. 2.12) и прогноз на матч турнира в Гамбурге 27 июля 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд и чилиец Кристиан Гарин встретятся во втором круге турнира в Гамбурге. Матч пройдет 27 июля, начало — в 17:00 мск. Рууд — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 27 Июля 2023 года

    Каспер Рууд

    У Рууда однозначно происходят какие-то внутренние переживания, которые не дают ему спокойно добиваться результата даже в поединках против не самых сильных соперников.

    В матче против аргентинца Баэса игра складывалась не так, как этого ожидал норвежец, поэтому пришлось постараться в третьем сете, чтобы забрать игру себе.

    Но при всем этом у Каспера достаточно сложностей, которые начинают вырисовываться на фоне физической усталости по сезону.

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    В предстоящем поединке против Гарина нужно сделать все возможное, чтобы снова представить перед своими поклонниками непобедимым теннисистом.

    Кристиан Гарин

    Гарин в очередной раз продемонстрировал умения игры на грунте, хоть и затратил на матч первого круга три сета.

    Однако в поединке против Дельена инициатива на протяжении всего матча была целиком и полностью на стороне чилийца.

    Подача не была такой, как её может и умеет подавать чилийский теннисист, но зато в плане атакующих действий к нему не было никаких претензий.

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    В матче с Руудом шансов на успех не очень много, но они имеются, поскольку стабильность норвежца пошатнулась впервые за пару сезонов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом норвежца в этом поединке: победа Рууда — 1.26, победа Гарина — 3.90.

    Прогноз: Скандинав по всем параметрам сильнее.

    Ставка: Ф1 (-5) за 2.12.

    Альтернативный прогноз: Победа Рууда не будет легкой.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.43.

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    Рууд — Гарин: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на теннис. Рууд не заметит крепкого соперника?
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