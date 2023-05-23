Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Карацев — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Аслан в начале мая сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге более чем на 50 позиций.

И после этого ему придется участвовать в квалификации Ролан Гаррос. Как так, да?

Все очень просто. Списки участников отбора составлялись еще до мадридского «Мастерса». На тот момент Карацев был за пределами топ-100.

В Мадриде Аслан снова напомнил, почему два года назад он внезапно ворвался в компанию лучших теннисистов мира.

В четвертом круге Карацев одержал классную победу над Даниилом Медведевым (7:6, 6:4).

В полуфинале россиянин проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Сопернику повезло — в третьем сете Карацев не мог играть в полную силу из-за повреждения.

Эрбер

Француз тем временем провел лишь один матч на грунте в текущем сезоне.

В середине мая Пьер-Юг не смог пройти квалификацию на «челленджере» в португальском Оэйраше.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В начале января Эрбер участвовал в «челленджере» в Оэйраше на харде. И здесь ему удалось дойти до полуфинала.

В прошлом году Эрбер не смог пройти квалификацию на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Карацева. На Эрбера в этом матче можно поставить за 6.65.

Три года назад Аслан обыграл француза на грунтовом «челленджере» в Праге — 7:5, 7:6. И на этот раз у него тоже не должно быть проблем. Лучшие годы Эрбера в ATP-туре остались в прошлом.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,5) за 1.98.