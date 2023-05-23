ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маккензи Дерн и Анджела ХиллУверенная победа Дерн, апсет Шахбазяна в бою с Эрнандесом. Обзор карда UFC Vegas 73 «Флорида» в игре с «Каролиной»Конец зажигательного «Сиэтла», убийственный старт «Флориды» в серии с «Каролиной», волевой «Вегас» «Манчестер Сити» Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси»
  • 13:26
    • Тренер «Фейенорда» может возглавить «Тоттенхэм»
  • 13:04
    • Оздоев: В ближайшие два-три года не вернусь в Россию
  • 12:44
    • «Боруссия» может приобрести одного из лидеров «Аякса»
  • 11:24
    • Окружение Винисиуса предложило игроку покинуть «Реал»
  • 10:32
    • Спаллетти решил покинуть «Наполи»
  • 10:21
    • «Арсенал» определился с главными трансферными целями на лето
  • 10:14
    • ФИФА продлит разрешение для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли Карацев пройти 1-й раунд квалификации на Ролан Гаррос?

    Карацев — Эрбер. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Открытый чемпионат Франции 23 мая 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Аслан Карацев
    Прогноз и ставки на Карацев — Эрбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:00 мск. Карацев — Эрбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Квалификация. Мужчины 23 Мая 2023 года

    Карацев

    Аслан в начале мая сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге более чем на 50 позиций.

    И после этого ему придется участвовать в квалификации Ролан Гаррос. Как так, да?

    Все очень просто. Списки участников отбора составлялись еще до мадридского «Мастерса». На тот момент Карацев был за пределами топ-100.

    В Мадриде Аслан снова напомнил, почему два года назад он внезапно ворвался в компанию лучших теннисистов мира.

    В четвертом круге Карацев одержал классную победу над Даниилом Медведевым (7:6, 6:4).

    В полуфинале россиянин проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Сопернику повезло — в третьем сете Карацев не мог играть в полную силу из-за повреждения.

    Эрбер

    Француз тем временем провел лишь один матч на грунте в текущем сезоне.

    В середине мая Пьер-Юг не смог пройти квалификацию на «челленджере» в португальском Оэйраше.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В начале января Эрбер участвовал в «челленджере» в Оэйраше на харде. И здесь ему удалось дойти до полуфинала.

    В прошлом году Эрбер не смог пройти квалификацию на Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Карацева. На Эрбера в этом матче можно поставить за 6.65.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Три года назад Аслан обыграл француза на грунтовом «челленджере» в Праге — 7:5, 7:6. И на этот раз у него тоже не должно быть проблем. Лучшие годы Эрбера в ATP-туре остались в прошлом.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,5) за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чжан — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тревизан — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  2.24
  • Прогноз на матч Канада — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Звонарева — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бунедкор — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Урарту — ЦСКА Ереван
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Габуева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гоффен — Лопес
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Ибин Ву — Хюслер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Карацев — Эрбер: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев пройти 1-й раунд квалификации на Ролан Гаррос?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры