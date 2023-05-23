Карацев
Аслан в начале мая сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, благодаря чему поднялся в рейтинге более чем на 50 позиций.
И после этого ему придется участвовать в квалификации Ролан Гаррос. Как так, да?
Все очень просто. Списки участников отбора составлялись еще до мадридского «Мастерса». На тот момент Карацев был за пределами топ-100.
В Мадриде Аслан снова напомнил, почему два года назад он внезапно ворвался в компанию лучших теннисистов мира.
В четвертом круге Карацев одержал классную победу над Даниилом Медведевым (7:6, 6:4).
В полуфинале россиянин проиграл Яну-Леннарду Штруффу. Сопернику повезло — в третьем сете Карацев не мог играть в полную силу из-за повреждения.
Эрбер
Француз тем временем провел лишь один матч на грунте в текущем сезоне.
В середине мая Пьер-Юг не смог пройти квалификацию на «челленджере» в португальском Оэйраше.
В начале января Эрбер участвовал в «челленджере» в Оэйраше на харде. И здесь ему удалось дойти до полуфинала.
В прошлом году Эрбер не смог пройти квалификацию на Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Карацева. На Эрбера в этом матче можно поставить за 6.65.
Три года назад Аслан обыграл француза на грунтовом «челленджере» в Праге — 7:5, 7:6. И на этот раз у него тоже не должно быть проблем. Лучшие годы Эрбера в ATP-туре остались в прошлом.
Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-5,5) за 1.98.