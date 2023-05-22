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    Гоффен проиграет сопернику из третьей сотни рейтинга?

    Гоффен — Лопес. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Лионе 22 мая 2023 года

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    Давид Гоффен
    Бельгиец Давид Гоффен сыграет против испанца Альваро Лопеса в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Гоффен — Лопес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 22 Мая 2023 года
    Давид Гоффен
  • Бельгия
    •  Давид Гоффен 19:00 Alvaro Lopez San Martin Alvaro Lopez San Martin
  • Лион. Мужчины
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    Гоффен

    Давид не лучшим образом провел недавние турниры ATP на грунте. Больше одного матча он пока не выигрывал.

    Бельгийский теннисист дошел до второго раунда в Барселоне и на «Мастерсе» в Риме, выиграв у Фелисиано Лопеса и Луки Нарди соответственно.

    На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Гоффен не смог преодолеть первый круг.

    Зато на «челленджере» в Экс-ан-Провансе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала. В четвертьфинале Давид обыграл талантливого француза Артура Фиса.

    Лопес

    Испанец тем временем впервые в карьере сыграет на уровне основной сетки ATP.

    В квалификации Альваро выиграл у аргентинца Эрнана Казановы и француза Юго Бланше.

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    Ране в этом сезоне главным успехом Лопеса стал выход в четвертьфинал «челленджера» в Чили.

    Лопес до сих пор не поднимался в рейтинге ATP выше 298-го места.

    Прогноз и ставка

    На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лопеса букмекеры предлагают за 3.68.

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    Давид уже давно не так опасен, как раньше, поэтому велика вероятность, что испанец сможет создать интригу в предстоящей игре.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.

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    Гоффен — Лопес: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на теннис. Гоффен проиграет сопернику из третьей сотни рейтинга?
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