Бельгиец Давид Гоффен сыграет против испанца Альваро Лопеса в первом круге турнира в Лионе. Матч пройдет 22 мая, начало — в 19:00 мск. Гоффен — Лопес: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гоффен

Давид не лучшим образом провел недавние турниры ATP на грунте. Больше одного матча он пока не выигрывал.

Бельгийский теннисист дошел до второго раунда в Барселоне и на «Мастерсе» в Риме, выиграв у Фелисиано Лопеса и Луки Нарди соответственно.

На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Гоффен не смог преодолеть первый круг.

Зато на «челленджере» в Экс-ан-Провансе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала. В четвертьфинале Давид обыграл талантливого француза Артура Фиса.

Лопес

Испанец тем временем впервые в карьере сыграет на уровне основной сетки ATP.

В квалификации Альваро выиграл у аргентинца Эрнана Казановы и француза Юго Бланше.

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Ране в этом сезоне главным успехом Лопеса стал выход в четвертьфинал «челленджера» в Чили.

Лопес до сих пор не поднимался в рейтинге ATP выше 298-го места.

Прогноз и ставка

На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лопеса букмекеры предлагают за 3.68.

Давид уже давно не так опасен, как раньше, поэтому велика вероятность, что испанец сможет создать интригу в предстоящей игре.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.