Гоффен
Давид не лучшим образом провел недавние турниры ATP на грунте. Больше одного матча он пока не выигрывал.
Бельгийский теннисист дошел до второго раунда в Барселоне и на «Мастерсе» в Риме, выиграв у Фелисиано Лопеса и Луки Нарди соответственно.
На «Мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде Гоффен не смог преодолеть первый круг.
Зато на «челленджере» в Экс-ан-Провансе бывшая седьмая ракетка мира дошел до полуфинала. В четвертьфинале Давид обыграл талантливого француза Артура Фиса.
Лопес
Испанец тем временем впервые в карьере сыграет на уровне основной сетки ATP.
В квалификации Альваро выиграл у аргентинца Эрнана Казановы и француза Юго Бланше.
Ране в этом сезоне главным успехом Лопеса стал выход в четвертьфинал «челленджера» в Чили.
Лопес до сих пор не поднимался в рейтинге ATP выше 298-го места.
Прогноз и ставка
На Гоффена в этом матче можно поставить за 1.28, победу Лопеса букмекеры предлагают за 3.68.
Давид уже давно не так опасен, как раньше, поэтому велика вероятность, что испанец сможет создать интригу в предстоящей игре.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 2.00.