Вероника Кудерметова
Кудерметова в потрясающей форме и не замечает своих соперниц одну за другой. В последнем поединке против Боузковой она обыграла свою соперницу в одну калитку.
Проходили удары, как справа, так и слева. Плюс ко всему хорошо работал первая выбивающая подача.
Если все эти приемы будут работать и в поединке с китаянкой, то даже её искусная игра на противоходе не поможет что-то противопоставить Веронике.
Соперницы встречались друг с другом в прошлом году и победу праздновала китаянка, поэтому у россиянки есть ещё один повод пройти дальше.
Синьвэн Жен
Жен заслуженно добралась до четвертьфинала, но при этом ей пришлось в прошлом круге разбираться с соотечественницей в лице Сю Ван.
Китайское противостояние получилось ожесточенным и растянулось на три сета. Более стабильна была Жен, поэтому она и прошла дальше.
В игре Синьвэн иногда сквозят опрометчивые решения, которые и могут сыграть решающую роль на поздних стадиях с самыми сильными соперницами.
С Кудерметовой никто не обещает простой жизни и против россиянки нужно играть ещё агрессивнее, нежели это было в матче с Сю Ван.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Кудерметовой — 1.79, победа Жен — 2.03.
Прогноз: Кудерметова пройдет в полуфинал.
Ставка: П1 за 1.79.
Альтернативный прогноз: Будет достаточное количество геймов в этом матче.
Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.71.