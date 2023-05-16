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    Кудерметова на классе разберется с китаянкой?

    Кудерметова — Жен. Прогноз, ставка (к. 1.79) на матч четвертьфинала в Риме, 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Жен
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Синьвэн Жен встретятся в четвертьфинале турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 13:00 мск. Кудерметова — Жен: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Вероника Кудерметова

    Кудерметова в потрясающей форме и не замечает своих соперниц одну за другой. В последнем поединке против Боузковой она обыграла свою соперницу в одну калитку.

    Проходили удары, как справа, так и слева. Плюс ко всему хорошо работал первая выбивающая подача.

    Если все эти приемы будут работать и в поединке с китаянкой, то даже её искусная игра на противоходе не поможет что-то противопоставить Веронике.

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    Соперницы встречались друг с другом в прошлом году и победу праздновала китаянка, поэтому у россиянки есть ещё один повод пройти дальше.

    Синьвэн Жен

    Жен заслуженно добралась до четвертьфинала, но при этом ей пришлось в прошлом круге разбираться с соотечественницей в лице Сю Ван.

    Китайское противостояние получилось ожесточенным и растянулось на три сета. Более стабильна была Жен, поэтому она и прошла дальше.

    В игре Синьвэн иногда сквозят опрометчивые решения, которые и могут сыграть решающую роль на поздних стадиях с самыми сильными соперницами.

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    С Кудерметовой никто не обещает простой жизни и против россиянки нужно играть ещё агрессивнее, нежели это было в матче с Сю Ван.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Кудерметовой — 1.79, победа Жен — 2.03.

    Прогноз: Кудерметова пройдет в полуфинал.

    Ставка: П1 за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Будет достаточное количество геймов в этом матче.

    Альтернативная ставка: ТБ 21 с коэффициентом 1.71.

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    Кудерметова — Жен: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Кудерметова на классе разберется с китаянкой?
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