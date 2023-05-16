Хорват Борна Чорич сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:00 мск. Чорич — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чорич

Борна добрался до четвертого раунда на втором грунтовом «Мастерсе» подряд.

Как и в Мадриде, в Риме матчи с его участием получаются максимально напряженными.

В первой игре Чорич дожал бразильца Тьяго Монтейро только на решающем тай-брейке — 4:6, 7:6, 7:6.

В матче против Роберто Карбальеса-Баэны тоже не обошлось без тай-брейка — 7:6, 6:1.

Марожан

Парень, который до сих пор не поднимался в рейтинге выше 128-го места, выиграл у Карлоса Алькараса.

Это сенсация, мягко говоря. На самом деле это шок. Марожану хватило двух сетов для победы над испанцем, который после турнира в Риме возглавит рейтинг, — 6:3, 7:6.

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Алькарас лично подтвердил, что его соперник провел на матч на каком-то заоблачном уровне.

Сложно сказать, что это было, но факт остается фактом — Марожан впервые в карьере пробился в основную сетку на уровне ATP и сразу же остановил лучшего теннисиста текущего сезона.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 1.43, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.83.

Да уж, Борна наверняка был уверен, что ему снова придется играть с Алькарасом, которому он уступил в полуфинале мадридского «Мастерса». Но судьба распорядилась иначе — впереди встреча с главной сенсацией римского турнира.

И почему-то есть уверенность, что Чорич спокойно тормознет выскочку из Венгрии. Вряд ли Марожан способен стабильно играть на том уровне, который он показал в матче с Алькарасом.

Ставка — победа Чорича с форой по геймам (-3,5) за 2.00.