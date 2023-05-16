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    Чорич покажет Алькарасу, как надо играть против Марожана

    Чорич — Марожан. Прогноз (к. 2.00) и ставки на «Мастерс» в Риме 16 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Марожан
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 16 мая, начало — в 20:00 мск. Чорич — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 16 Мая 2023 года
    Борна Чорич
  • Хорватия
    •  Борна Чорич 20:00 Fabian Marozsan Fabian Marozsan
  • Рим. Мужчины
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    Чорич

    Борна добрался до четвертого раунда на втором грунтовом «Мастерсе» подряд.

    Как и в Мадриде, в Риме матчи с его участием получаются максимально напряженными.

    В первой игре Чорич дожал бразильца Тьяго Монтейро только на решающем тай-брейке — 4:6, 7:6, 7:6.

    В матче против Роберто Карбальеса-Баэны тоже не обошлось без тай-брейка — 7:6, 6:1.

    Марожан

    Парень, который до сих пор не поднимался в рейтинге выше 128-го места, выиграл у Карлоса Алькараса.

    Это сенсация, мягко говоря. На самом деле это шок. Марожану хватило двух сетов для победы над испанцем, который после турнира в Риме возглавит рейтинг, — 6:3, 7:6.

    Все прогнозы на теннис

    Алькарас лично подтвердил, что его соперник провел на матч на каком-то заоблачном уровне.

    Сложно сказать, что это было, но факт остается фактом — Марожан впервые в карьере пробился в основную сетку на уровне ATP и сразу же остановил лучшего теннисиста текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 1.43, победу Марожана букмекеры предлагают за 2.83.

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    Да уж, Борна наверняка был уверен, что ему снова придется играть с Алькарасом, которому он уступил в полуфинале мадридского «Мастерса». Но судьба распорядилась иначе — впереди встреча с главной сенсацией римского турнира.

    И почему-то есть уверенность, что Чорич спокойно тормознет выскочку из Венгрии. Вряд ли Марожан способен стабильно играть на том уровне, который он показал в матче с Алькарасом.

    Ставка — победа Чорича с форой по геймам (-3,5) за 2.00.

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    Чорич — Марожан: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.05.2023. Прогнозы на теннис. Чорич покажет Алькарасу, как надо играть против Марожана
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