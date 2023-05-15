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    Остапенко не заметит соперницу?

    Остапенко — Касаткина. Прогноз, ставка (к. 1.64) на матч четвертого круга в Риме, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Касаткина
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    Елена Остапенко
    Латышка Елена Остапенко и россиянка Дарья Касаткина встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:00 мск. Остапенко — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Елена Остапенко

    Остапенко в хорошей форме и доказывает это полностью своей игрой на турнире. В последнем своем матче она в одну калитку вынесла Крейчикову, которая была очень хорош на этом турнире.

    У Елены летело буквально все, поэтому неудивительно, что её уверенность росла не по геймам, а по розыгрышам.

    Пока что это лучшее выступление латвийской спортсменки в сезоне, если не считать четвертьфинал турнира в Мельбурне.

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    В поединке против Касаткиной она уже является фавориткой, хотя в игре против чешки ситуация была зеркальная.

    Дарья Касаткина

    Касаткиной повезло в первых двух матчах на турнире встретиться с одними из самых слабых соперниц, но это нисколько не умаляет заслуг Даши, которая выкладывалась по полной.

    Есть определённые вопросы по игре россиянки, но они незначительны и течением дистанции турнира смогут решиться.

    Радует, как россиянка двигается по корту и физические нагрузки на жаре она переносит достойно. В предстоящей игре против Остапенко предстоит знатно побегать.

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    Если Касаткина не сможет принимать подачу латвийской спортсменки и перекрывать линию, то для неё всё закончится печально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.64, победа Касаткиной — 2.28.

    Прогноз: Остапенко выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.

    Ставка: П1 за 1.64.

    Альтернативный прогноз: Касаткина в очередной раз расклеится и матч получится без борьбы.

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.14.

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    Остапенко — Касаткина: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на теннис. Остапенко не заметит соперницу?
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