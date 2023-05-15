Латышка Елена Остапенко и россиянка Дарья Касаткина встретятся в четвертом круге турнира в итальянском Риме. Матч пройдет 15 мая, начало — в 15:00 мск. Остапенко — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Елена Остапенко

Остапенко в хорошей форме и доказывает это полностью своей игрой на турнире. В последнем своем матче она в одну калитку вынесла Крейчикову, которая была очень хорош на этом турнире.

У Елены летело буквально все, поэтому неудивительно, что её уверенность росла не по геймам, а по розыгрышам.

Пока что это лучшее выступление латвийской спортсменки в сезоне, если не считать четвертьфинал турнира в Мельбурне.

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В поединке против Касаткиной она уже является фавориткой, хотя в игре против чешки ситуация была зеркальная.

Дарья Касаткина

Касаткиной повезло в первых двух матчах на турнире встретиться с одними из самых слабых соперниц, но это нисколько не умаляет заслуг Даши, которая выкладывалась по полной.

Есть определённые вопросы по игре россиянки, но они незначительны и течением дистанции турнира смогут решиться.

Радует, как россиянка двигается по корту и физические нагрузки на жаре она переносит достойно. В предстоящей игре против Остапенко предстоит знатно побегать.

Если Касаткина не сможет принимать подачу латвийской спортсменки и перекрывать линию, то для неё всё закончится печально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.64, победа Касаткиной — 2.28.

Прогноз: Остапенко выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.

Ставка: П1 за 1.64.

Альтернативный прогноз: Касаткина в очередной раз расклеится и матч получится без борьбы.

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.14.