Елена Остапенко
Остапенко в хорошей форме и доказывает это полностью своей игрой на турнире. В последнем своем матче она в одну калитку вынесла Крейчикову, которая была очень хорош на этом турнире.
У Елены летело буквально все, поэтому неудивительно, что её уверенность росла не по геймам, а по розыгрышам.
Пока что это лучшее выступление латвийской спортсменки в сезоне, если не считать четвертьфинал турнира в Мельбурне.
В поединке против Касаткиной она уже является фавориткой, хотя в игре против чешки ситуация была зеркальная.
Дарья Касаткина
Касаткиной повезло в первых двух матчах на турнире встретиться с одними из самых слабых соперниц, но это нисколько не умаляет заслуг Даши, которая выкладывалась по полной.
Есть определённые вопросы по игре россиянки, но они незначительны и течением дистанции турнира смогут решиться.
Радует, как россиянка двигается по корту и физические нагрузки на жаре она переносит достойно. В предстоящей игре против Остапенко предстоит знатно побегать.
Если Касаткина не сможет принимать подачу латвийской спортсменки и перекрывать линию, то для неё всё закончится печально.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в латвийскую теннисистку в этом поединке: победа Остапенко — 1.64, победа Касаткиной — 2.28.
Прогноз: Остапенко выглядит более убедительным вариантом для прохода по дистанции дальше.
Ставка: П1 за 1.64.
Альтернативный прогноз: Касаткина в очередной раз расклеится и матч получится без борьбы.
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.14.