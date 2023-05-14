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    Серб более вероятный претендент на проход дальше?

    Джере — Гарин. Прогноз, ставка (к. 2.49) на матч третьего круга в Риме, 14 мая 2023 года

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    Ласло Джере
    Серб Ласло Джере и чилиец Кристиан Гарин встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 12:00 мск. Джере — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2023 года

    Ласло Джере

    Джере провел весьма себе продуктивный матч против Ботика Ван де Зандсхульпа, которому не оставил ни единого шанса.

    Все же серб сейчас в максимально огненной форме, раз спокойно разбирается с такими серьезными конкурентами.

    В матче с голландцем у него залетали в корт самые немыслимые мячи, но и работал он для этого предельно много.

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    В поединке против Гарина примерно равные шансы на успех, поэтому расслабляться сербскому теннисисту не стоит.

    Кристиан Гарин

    Гарин показывает отличный теннис, который имеет баланс, позволяющий в меру атаковать, но и не забывать про защиту.

    Нужно не забывать, что Кристиан чилиец, и с детства играл на грунтовых кортах, поэтому и смог довольно уверенно разобраться с самим Томми Полом, капитулировавшим в прошлом раунде.

    С Джере Гарин встречался два раза и счет в их противостоянии друг с другом равный — 1:1. По итогам предстоящего поединка кто-то из спортсменов выйдет вперед.

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    В игре против серба не нужно играть в пассивный теннис и выжидать ошибок соперника. Гарин иногда скатывается в такую игру, и ничем хорошим она для него не заканчивается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в сербского теннисиста в этом поединке: победа Джере — 1.75, победа Гарина — 2.08.

    Прогноз: Примерно равные соперники, но в данный момент времени серб более горяч и готов для дальнейших побед.

    Ставка: П1 за 1.75.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.

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    Джере — Гарин: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на теннис. Серб более вероятный претендент на проход дальше?
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