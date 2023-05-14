Ласло Джере
Джере провел весьма себе продуктивный матч против Ботика Ван де Зандсхульпа, которому не оставил ни единого шанса.
Все же серб сейчас в максимально огненной форме, раз спокойно разбирается с такими серьезными конкурентами.
В матче с голландцем у него залетали в корт самые немыслимые мячи, но и работал он для этого предельно много.
В поединке против Гарина примерно равные шансы на успех, поэтому расслабляться сербскому теннисисту не стоит.
Кристиан Гарин
Гарин показывает отличный теннис, который имеет баланс, позволяющий в меру атаковать, но и не забывать про защиту.
Нужно не забывать, что Кристиан чилиец, и с детства играл на грунтовых кортах, поэтому и смог довольно уверенно разобраться с самим Томми Полом, капитулировавшим в прошлом раунде.
С Джере Гарин встречался два раза и счет в их противостоянии друг с другом равный — 1:1. По итогам предстоящего поединка кто-то из спортсменов выйдет вперед.
В игре против серба не нужно играть в пассивный теннис и выжидать ошибок соперника. Гарин иногда скатывается в такую игру, и ничем хорошим она для него не заканчивается.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в сербского теннисиста в этом поединке: победа Джере — 1.75, победа Гарина — 2.08.
Прогноз: Примерно равные соперники, но в данный момент времени серб более горяч и готов для дальнейших побед.
Ставка: П1 за 1.75.
Альтернативный прогноз: В этом поединке мы увидим упорную борьбу на протяжении трёх сетов.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.33.