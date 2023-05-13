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    Иржи преподаст урок неопытному венгру?

    Легечка — Марожан. Прогноз, ставка (к. 1.99) на матч второго круга в Риме, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Марожан
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка и венгр Фабиан Марожан встретятся во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 13:30 мск. Легечка — Марожан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Иржи Легечка

    Легечка продолжает прогрессировать и по делу располагает уже в топ-50 теннисистов мира.

    Хоть на протяжении последних месяцев у него и нет выдающихся достижений, но в начале года он просто разрывал.

    Помимо четвертьфинала австралийского мэйджора он записал на свой счет полуфинал престижного турнира в Дохе, но там его не пустил дальше Энди Маррей.

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    В матче против Марожана чех является однозначным фаворитом, который должен разбираться со своим соперником играючи.

    Фабиан Марожан

    Марожан постепенно начинает чувствовать вкус мужского теннисного тура, хотя он должен был сделаать уже давно.

    Лучшим результатом по этому сезону является пока что полуфинал домашнего турнира в Шекешфехерваре, где его остановил хорват Нино Сердарушич.

    С учётом квалификационного раунда Фабиан выиграл уже три матча в Риме и не собирается останавливаться на достигнутом.

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    В игре против Легечки расклад сил не в пользу венгра, поскольку по своему потенциалу чех выглядит куда солиднее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешского теннисиста в этом поединке: победа Легечки — 1.40, победа Марожана — 3.00.

    Прогноз: Легечка не испытает никаких сложностей с добычей победы в этом поединке.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.99.

    Альтернативный прогноз: Игра будет состоять из минимального количества геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.01.

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    Легечка — Марожан: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на теннис. Иржи преподаст урок неопытному венгру?
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