Филип Крайинович
Крайинович играет в довольно приличный теннис, который способен доставлять серьезные проблемы соперникам любого уровня.
Пока что действительно больших побед у серба не было, но он работает над собой и прогрессирует каждый год, хоть и совсем по чуть-чуть.
На «челленджере» в Праге, который проходил на прошлой неделе, он добрался до полуфинала, где проиграл молодому швейцарцу Штрикеру.
В игре против Фучовича будет примерно равный матч, в котором победит тот, кто больше перетерпит.
Мартон Фучович
Венгерский игрок давно зарекомендовал себя, как эксперт по грунту, но в последнее время его игра на этом покрытии дают серьезные сбои.
Фучович разыгрался на последних турнирах и постепенно вспоминает все свои приемы, которые позволяли ему побеждать соперников в прошлых сезонах.
На Индиан-Уэллсе Мартон добрался до четвертого круга, где ему путь дальше преградил Тэйлор Фриц.
В матче против Крайиновича будет настоящая суровая борьба двух крепких мужчин, которые будут бодаться максимально долго за победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в венгерского теннисиста в этом поединке: победа Крайиновича — 2.08, победа Фучовича — 1.75.
Прогноз: Фучович будет биться до последнего, но удача улыбнется Крайиновичу.
Ставка: П1 за 2.08.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с перспективами на три сета.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36.