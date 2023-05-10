Серб Филип Крайинович и венгр Мартон Фучович встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 12:00 мск. Крайинович — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Филип Крайинович

Крайинович играет в довольно приличный теннис, который способен доставлять серьезные проблемы соперникам любого уровня.

Пока что действительно больших побед у серба не было, но он работает над собой и прогрессирует каждый год, хоть и совсем по чуть-чуть.

На «челленджере» в Праге, который проходил на прошлой неделе, он добрался до полуфинала, где проиграл молодому швейцарцу Штрикеру.

Все прогнозы на теннис

В игре против Фучовича будет примерно равный матч, в котором победит тот, кто больше перетерпит.

Мартон Фучович

Венгерский игрок давно зарекомендовал себя, как эксперт по грунту, но в последнее время его игра на этом покрытии дают серьезные сбои.

Фучович разыгрался на последних турнирах и постепенно вспоминает все свои приемы, которые позволяли ему побеждать соперников в прошлых сезонах.

На Индиан-Уэллсе Мартон добрался до четвертого круга, где ему путь дальше преградил Тэйлор Фриц.

В матче против Крайиновича будет настоящая суровая борьба двух крепких мужчин, которые будут бодаться максимально долго за победу.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в венгерского теннисиста в этом поединке: победа Крайиновича — 2.08, победа Фучовича — 1.75.

Прогноз: Фучович будет биться до последнего, но удача улыбнется Крайиновичу.

Ставка: П1 за 2.08.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным с перспективами на три сета.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.36.