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    Сможет ли Карацев обыграть Штруффа и выйти в финал?

    Штруфф — Карацев. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Карацев
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 21:00 мск. Штруфф — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 05 Мая 2023 года

    Штруфф

    Штруфф — всего лишь третий в истории лаки-лузер, сумевший дойти до полуфинала на «Мастерсе».

    Немец проиграл в решающем раунде, но после отказов нескольких игроков все-таки попал в основную сетку.

    В четвертьфинале Штруфф преподнес одну из главных сенсаций турнира, выиграв у Стефаноса Циципаса — 7:6, 5:7, 6:3.

    В решающем сете ключевым моментом стала ошибка грека на своей подаче при 2:1 в пользу соперника.

    Штруфф за весь матч спас девять из 10-ти брейк-пойнтов. Примечательно, что на подаче Циципаса лишь однажды было «меньше».

    Штруфф впервые в сезоне выиграл пять матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

    Карацев

    Аслан тем временем впервые в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе». И благодаря этому успеху он поднимется в рейтинге как минимум на 70 позиций.

    С учетом квалификации россиянин выиграл в Мадриде уже семь матчей.

    В четвертьфинале Карацев одержал победу над Чжаном Чжичжэнем — 7:6, 6:4.

    Аслан снова шикарно провел геймы на собственной подаче, взяв 82 процента очков на первом мяче и 68 — на втором. Китаец не взял на приеме ни одного гейма.

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    Перед этим Карацев остановил Даниила Медведева (7:6, 6:4), Алекса Де Минаура, Ботика ван де Зандшульпа и Ласло Дьере.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.08, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.75.

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    Ситуация уникальная — Аслан встретится с немцем второй раз на одном и том же турнире. В конце апреля он выиграл у Штруффа в решающем раунде квалификации мадридского «Мастерса» — 6:4, 6:2.

    Психологически это, конечно, будет непросто, но Карацев сейчас играет на каком-то космическом уровне. Поэтому логично предположить, что он снова обыграет Штруффа.

    Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-1,5) за 1.97.

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    1.97
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    Штруфф — Карацев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев обыграть Штруффа и выйти в финал?
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