Россиянин Аслан Карацев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 21:00 мск. Штруфф — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Штруфф — всего лишь третий в истории лаки-лузер, сумевший дойти до полуфинала на «Мастерсе».

Немец проиграл в решающем раунде, но после отказов нескольких игроков все-таки попал в основную сетку.

В четвертьфинале Штруфф преподнес одну из главных сенсаций турнира, выиграв у Стефаноса Циципаса — 7:6, 5:7, 6:3.

В решающем сете ключевым моментом стала ошибка грека на своей подаче при 2:1 в пользу соперника.

Штруфф за весь матч спас девять из 10-ти брейк-пойнтов. Примечательно, что на подаче Циципаса лишь однажды было «меньше».

Штруфф впервые в сезоне выиграл пять матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

Карацев

Аслан тем временем впервые в карьере добрался до полуфинала на «Мастерсе». И благодаря этому успеху он поднимется в рейтинге как минимум на 70 позиций.

С учетом квалификации россиянин выиграл в Мадриде уже семь матчей.

В четвертьфинале Карацев одержал победу над Чжаном Чжичжэнем — 7:6, 6:4.

Аслан снова шикарно провел геймы на собственной подаче, взяв 82 процента очков на первом мяче и 68 — на втором. Китаец не взял на приеме ни одного гейма.

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Перед этим Карацев остановил Даниила Медведева (7:6, 6:4), Алекса Де Минаура, Ботика ван де Зандшульпа и Ласло Дьере.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.08, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.75.

Ситуация уникальная — Аслан встретится с немцем второй раз на одном и том же турнире. В конце апреля он выиграл у Штруффа в решающем раунде квалификации мадридского «Мастерса» — 6:4, 6:2.

Психологически это, конечно, будет непросто, но Карацев сейчас играет на каком-то космическом уровне. Поэтому логично предположить, что он снова обыграет Штруффа.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-1,5) за 1.97.