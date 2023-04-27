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    Соболенко снова проиграет Кырсте?

    Кырстя — Соболенко. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Мадриде 27 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Кырстя — Соболенко
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против румынки Сораны Кырсти во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 20:00 мск. Кырстя — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кырстя

    Сорана в первом матче одержала победу над американкой Лорен Дэвис — 6:3, 3:6, 6:1.

    В текущем сезоне пока что главным достижением Кырсти стал выход в полуфинал крупного турнира в Майами.

    И так вышло, что в четвертьфинале румынская теннисистка остановила как раз Арину Соболенко — 6:4, 6:4. Белоруска была недовольна условиями, постоянно психовала, чем очень помогла сконцентрированной сопернице.

    А перед этим Кырстя добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Здесь ее остановила Ига Швентек.

    Сорана ранее дважды доходила в Мадриде до четвертьфинала — в сезонах-2016 и 2017.

    Соболенко

    Арина на прошлой неделе добралась до финала в Штутгарте. В решающем матче белоруска уступила Иге Швентек (3:6, 4:6).

    Интересно, что Соболенко третий год подряд проиграла в финале турнира в Штутгарте.

    Но также стоит отметить, что перед поражением от польской теннисистки, она выиграла у Барборы Крейчиковой, Паулы Бадосы и Анастасии Потаповой.

    В прошлом сезоне Арина не выиграла ни одного матча в Мадриде, но зато в сезоне-2021 она взяла титул.

    Прогноз и ставка

    На Кырстю в этом матче можно поставить за 4.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.20.

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    Белоруска будет предельно мотивирована, все-таки надо брать реванш. Поражение от Кырсти в Майами стало для нее настоящим разочарованием.

    Однако есть подозрение, что Сорана снова заставит нервничать вторую ракетку мира, которая быстро выходит из себя, если что-то идет не по плану.

    Ставка — тотал геймов больше 20,0 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Кырстя возьмет хотя бы один сет за 2.23.

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    Кырстя — Соболенко: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.04.2023. Прогнозы на теннис. Соболенко снова проиграет Кырсте?
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