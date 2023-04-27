Кырстя
Сорана в первом матче одержала победу над американкой Лорен Дэвис — 6:3, 3:6, 6:1.
В текущем сезоне пока что главным достижением Кырсти стал выход в полуфинал крупного турнира в Майами.
И так вышло, что в четвертьфинале румынская теннисистка остановила как раз Арину Соболенко — 6:4, 6:4. Белоруска была недовольна условиями, постоянно психовала, чем очень помогла сконцентрированной сопернице.
А перед этим Кырстя добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе. Здесь ее остановила Ига Швентек.
Сорана ранее дважды доходила в Мадриде до четвертьфинала — в сезонах-2016 и 2017.
Соболенко
Арина на прошлой неделе добралась до финала в Штутгарте. В решающем матче белоруска уступила Иге Швентек (3:6, 4:6).
Интересно, что Соболенко третий год подряд проиграла в финале турнира в Штутгарте.
Но также стоит отметить, что перед поражением от польской теннисистки, она выиграла у Барборы Крейчиковой, Паулы Бадосы и Анастасии Потаповой.
В прошлом сезоне Арина не выиграла ни одного матча в Мадриде, но зато в сезоне-2021 она взяла титул.
Прогноз и ставка
На Кырстю в этом матче можно поставить за 4.55, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.20.
Белоруска будет предельно мотивирована, все-таки надо брать реванш. Поражение от Кырсти в Майами стало для нее настоящим разочарованием.
Однако есть подозрение, что Сорана снова заставит нервничать вторую ракетку мира, которая быстро выходит из себя, если что-то идет не по плану.
Ставка — тотал геймов больше 20,0 за 1.92.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Кырстя возьмет хотя бы один сет за 2.23.