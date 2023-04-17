ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вест Хэм» — «Арсенал» Уплывающий титул. «Арсенал» сделал подарок «Ман Сити», снова упустив преимущество в два мяча Бету БетункалИз KFC в Серию А. Стремительный взлет звезды «Удинезе» «Манчестер Сити» — «Лестер»В погоне за треблом. Холанн помог «Ман Сити» обыграть «Лестер» и повторил рекорд АПЛ
  • 19:00
    • Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
  • 22:26
    • Дубль Гризманна помог «Атлетико» обыграть «Альмерию»
  • 21:02
    • «Ростов» и «Зенит» поделили очки в матче РПЛ
  • 20:24
    • «Манчестер Юнайтед» одержал гостевую победу над «Ноттингем Форест»
  • 20:01
    • Гол Головина помог «Монако» обыграть «Лорьян»
  • 19:15
    • «Хетафе» и «Барселона» разошлись миром
  • 17:56
    • «Арсенал» упустил победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Бублик снова проиграет Руусувуори на грунте?

    Бублик — Руусувуори. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Барселоне 17 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Бублик Прогнозы на Эмиль Руусувуори
    Прогноз и ставки на Бублик — Руусувуори
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Бублик — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Барселона. Мужчины 17 Апреля 2023 года

    Бублик

    Александр начал грунтовую часть сезона в Монте-Карло, где, как и ожидалось, не прошел ни одного раунда.

    Но тут надо признать, что Бублику конкретно не повезло с соперником — ему сразу же пришлось играть против Александра Зверева.

    Представитель Казахстана забрал первый сет, но в итоге не смог развить успех — 3:6, 6:2, 6:4.

    В прошлом году Бублик не выиграл ни одного матча на турнире в Барселоне.

    Руусувуори

    Эмиль тоже открыл грунтовый сезон в Монте-Карло. При этом финн попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде квалификации Руусувуори проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу — 6:7, 7:5, 0:6.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге 24-летний теннисист уступил чеху Иржи Легечке со счетом 1:6, 5:7.

    В прошлом сезоне Руусувуори прошел в Барселоне два раунда. В третьем матче его остановил норвежец Каспер Рууд.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче можно поставить за 2.65, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.48.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году пути Бублика и Руусувуори тоже пересеклись в Барселоне. Финн, как ни странно, обыграл представителя Казахстана без особых усилий — 6:3, 6:1.

    Осенью Александр взял реванш, выиграв у Эмиля в Метце — 6:7, 6:4, 6:3. Скорее всего, подобный сценарий будет и в предстоящем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милуоки — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Денвер — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ивашко — Боржес
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Турон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бунедкор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 16:10
    •  2.19
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гетеборг — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 20:10
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  6.05
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сельта — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бублик — Руусувуори: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.04.2023. Прогнозы на теннис. Бублик снова проиграет Руусувуори на грунте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры