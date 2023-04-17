Бублик
Александр начал грунтовую часть сезона в Монте-Карло, где, как и ожидалось, не прошел ни одного раунда.
Но тут надо признать, что Бублику конкретно не повезло с соперником — ему сразу же пришлось играть против Александра Зверева.
Представитель Казахстана забрал первый сет, но в итоге не смог развить успех — 3:6, 6:2, 6:4.
В прошлом году Бублик не выиграл ни одного матча на турнире в Барселоне.
Руусувуори
Эмиль тоже открыл грунтовый сезон в Монте-Карло. При этом финн попал в основную сетку как лаки-лузер.
В решающем раунде квалификации Руусувуори проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу — 6:7, 7:5, 0:6.
В первом круге 24-летний теннисист уступил чеху Иржи Легечке со счетом 1:6, 5:7.
В прошлом сезоне Руусувуори прошел в Барселоне два раунда. В третьем матче его остановил норвежец Каспер Рууд.
Прогноз и ставка
На Бублика в этом матче можно поставить за 2.65, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.48.
В прошлом году пути Бублика и Руусувуори тоже пересеклись в Барселоне. Финн, как ни странно, обыграл представителя Казахстана без особых усилий — 6:3, 6:1.
Осенью Александр взял реванш, выиграв у Эмиля в Метце — 6:7, 6:4, 6:3. Скорее всего, подобный сценарий будет и в предстоящем матче.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.