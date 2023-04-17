Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против финна Эмиля Руусувуори в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 12:00 мск. Бублик — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

Александр начал грунтовую часть сезона в Монте-Карло, где, как и ожидалось, не прошел ни одного раунда.

Но тут надо признать, что Бублику конкретно не повезло с соперником — ему сразу же пришлось играть против Александра Зверева.

Представитель Казахстана забрал первый сет, но в итоге не смог развить успех — 3:6, 6:2, 6:4.

В прошлом году Бублик не выиграл ни одного матча на турнире в Барселоне.

Руусувуори

Эмиль тоже открыл грунтовый сезон в Монте-Карло. При этом финн попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации Руусувуори проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу — 6:7, 7:5, 0:6.

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В первом круге 24-летний теннисист уступил чеху Иржи Легечке со счетом 1:6, 5:7.

В прошлом сезоне Руусувуори прошел в Барселоне два раунда. В третьем матче его остановил норвежец Каспер Рууд.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.65, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.48.

В прошлом году пути Бублика и Руусувуори тоже пересеклись в Барселоне. Финн, как ни странно, обыграл представителя Казахстана без особых усилий — 6:3, 6:1.

Осенью Александр взял реванш, выиграв у Эмиля в Метце — 6:7, 6:4, 6:3. Скорее всего, подобный сценарий будет и в предстоящем матче.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.87.