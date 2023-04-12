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    Сможет ли Рууд продлить победную серию?

    Ван де Зандшульп — Рууд. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 12:00 мск. Ван де Зандшульп — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2023 года

    Ван де Зандшульп

    Ботик начал турнир с волевой победы над Мартоном Фучовичем — 3:6, 7:6, 6:1.

    Во второй партии нидерландец отыграл два матчбола при счете 5:6. По всей видимости, соперник после этого так и не смог прийти в себя — в решающем сете венгр, по сути, сдался.

    На прошлой неделе ван де Зандшульп не выиграл ни одного матча в Марракеше, сразу же уступив австралийцу Кристоферу О`Коннеллу. При этом третий сет он отдал со счетом 0:6.

    В прошлом сезоне главным достижением Ботика на грунте стал выход в финал турнира в Мюнхене. Кроме того, ему удалось дойти до третьего круга в Мюнхене.

    Рууд

    Каспер тем временем приехал на Лазурный берег после победы на турнире в португальском Эшториле. Норвежец взял 10-й титул в карьере.

    В решающем матче Рууд выиграл у Миомира Кецмановича — 6:2, 7:6.

    Как ни странно, это был всего лишь первый турнир в текущем сезоне, на котором Каспер выиграл больше одного матча. Финаналист US Open-2021 очень слабо провел предыдущие три месяца.

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    Лучшим результатом Рууда в Монте-Карло на данный момент остается выход в полуфинал в сезоне-2021. В прошлом году норвежский теннисист проиграл в третьем круге Григору Димитрову.

    Прогноз и ставка

    На ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 3.86, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.26.

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    И здесь надо обратить внимание на один интересный момент. Каспер проиграл три из четырех предыдущих матчей против Ботика.

    В конце марта Рууд уступил нидерландцу на «Мастерсе» в Майами — 6:3, 4:6. 4:6.

    В прошлом сезоне они обменялись победами на грунте — в Мюнхене выиграл ван де Зандшульп, а в Риме — Рууд.

    В общем, вряд ли это тот случай, когда можно спокойно сделать ставку на фаворита.

    Оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.97.

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    Ван де Зандшульп — Рууд: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд продлить победную серию?
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