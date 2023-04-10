ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк«Ливерпуль» — «Арсенал». Онлайн «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ
  • 18:28
    • ЦСКА разгромил «Химки»
  • 18:17
    • «Краснодар» — «Пари НН»: стартовые составы команд
  • 17:56
    • «Кристал Пэлас» нанес «Лидсу» крупное поражение
  • 16:17
    • «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Сочи»
  • 16:05
    • «Лион» одержал победу над «Ренном» в Первой лиге
  • 15:33
    • Чалов выйдет в стартовом составе на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»
    Все новости спорта

    Маррей обыграет Де Минаура даже на грунте?

    Де Минаур — Маррей. Прогноз (к. 2.51) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Энди Мюррей
    Прогноз и ставки на Де Минаур — Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Де Минаур — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минаур

    Алекс в текущем сезоне уже успел выиграть один титул. В начале марта австралиец стал победителем турнира в Акапулько, выиграв в финале у американца Томми Пола. Кроме того, в полуфинале ему удалось остановить датчанина Хольгера Руне.

    Правда, после этого Де Минаур слегка забуксовал. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он сразу же проиграл венгру Мартону Фучовичу, а в Майами уступил французу Кентену Алису (7:6, 6:7, 6:7).

    Также стоит отметить, что 24-летний теннисист выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии — дальше его не пустил Новак Джокович.

    В прошлом году у Де Минаура были успехи и на грунте. Например, в Барселоне он добрался до полуфинала, где в очень напряженном матче проиграл Карлосу Алькарасу. В Риме и Лионе ему удалось выиграть по два матча.

    Маррей

    Энди в этом сезоне тоже пока ни разу не играл на грунте.

    Более того, после сезона-2017 он провел на этом покрытии всего лишь три матча (два из них — в прошлом году).

    После сложнейшей травмы Маррей, как правило, делает весной паузу, чтобы как можно лучше подготовиться к своим любимым турнирам на траве.

    Хотя надо признать, что в этом году у бывшей первой ракетки мира нет проблем с физической формой.

    Все прогнозы на теннис

    В конце февраля Маррей дошел до финала в Дохе, а вскоре после этого выиграл два матча в Индиан-Уэллсе.

    Безусловно, были и неудачи, но в целом Маррей неплохо проводит сезон.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.48, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.65.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В прошлом году Энди на «Мастерсе» в Мадриде обыграл Доминика Тима и Дениса Шаповалова, после чего должен был встретиться с Новаком Джоковичем, но в итоге снялся.

    В общем, несмотря на все нюансы, Маррея ни в коем случае нельзя недооценивать даже в матчах на грунте.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51. На два сета у Маррея точно хватит сил, а вот на третий — не факт.

    К слову, в начале года Энди обыграл Де Минаура на выставочном турнире в Коойонге.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  9.42
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Альмерия — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чикаго — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майами — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.11
  • Прогноз на матч Кливленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Бостон — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Де Минаур — Маррей: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на теннис. Маррей обыграет Де Минаура даже на грунте?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры