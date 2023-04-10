Британец Энди Маррей сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Де Минаур — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минаур

Алекс в текущем сезоне уже успел выиграть один титул. В начале марта австралиец стал победителем турнира в Акапулько, выиграв в финале у американца Томми Пола. Кроме того, в полуфинале ему удалось остановить датчанина Хольгера Руне.

Правда, после этого Де Минаур слегка забуксовал. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он сразу же проиграл венгру Мартону Фучовичу, а в Майами уступил французу Кентену Алису (7:6, 6:7, 6:7).

Также стоит отметить, что 24-летний теннисист выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии — дальше его не пустил Новак Джокович.

В прошлом году у Де Минаура были успехи и на грунте. Например, в Барселоне он добрался до полуфинала, где в очень напряженном матче проиграл Карлосу Алькарасу. В Риме и Лионе ему удалось выиграть по два матча.

Маррей

Энди в этом сезоне тоже пока ни разу не играл на грунте.

Более того, после сезона-2017 он провел на этом покрытии всего лишь три матча (два из них — в прошлом году).

После сложнейшей травмы Маррей, как правило, делает весной паузу, чтобы как можно лучше подготовиться к своим любимым турнирам на траве.

Хотя надо признать, что в этом году у бывшей первой ракетки мира нет проблем с физической формой.

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В конце февраля Маррей дошел до финала в Дохе, а вскоре после этого выиграл два матча в Индиан-Уэллсе.

Безусловно, были и неудачи, но в целом Маррей неплохо проводит сезон.

Прогноз и ставка

На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.48, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.65.

В прошлом году Энди на «Мастерсе» в Мадриде обыграл Доминика Тима и Дениса Шаповалова, после чего должен был встретиться с Новаком Джоковичем, но в итоге снялся.

В общем, несмотря на все нюансы, Маррея ни в коем случае нельзя недооценивать даже в матчах на грунте.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51. На два сета у Маррея точно хватит сил, а вот на третий — не факт.

К слову, в начале года Энди обыграл Де Минаура на выставочном турнире в Коойонге.