Де Минаур
Алекс в текущем сезоне уже успел выиграть один титул. В начале марта австралиец стал победителем турнира в Акапулько, выиграв в финале у американца Томми Пола. Кроме того, в полуфинале ему удалось остановить датчанина Хольгера Руне.
Правда, после этого Де Минаур слегка забуксовал. На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе он сразу же проиграл венгру Мартону Фучовичу, а в Майами уступил французу Кентену Алису (7:6, 6:7, 6:7).
Также стоит отметить, что 24-летний теннисист выиграл три матча на Открытом чемпионате Австралии — дальше его не пустил Новак Джокович.
В прошлом году у Де Минаура были успехи и на грунте. Например, в Барселоне он добрался до полуфинала, где в очень напряженном матче проиграл Карлосу Алькарасу. В Риме и Лионе ему удалось выиграть по два матча.
Маррей
Энди в этом сезоне тоже пока ни разу не играл на грунте.
Более того, после сезона-2017 он провел на этом покрытии всего лишь три матча (два из них — в прошлом году).
После сложнейшей травмы Маррей, как правило, делает весной паузу, чтобы как можно лучше подготовиться к своим любимым турнирам на траве.
Хотя надо признать, что в этом году у бывшей первой ракетки мира нет проблем с физической формой.
В конце февраля Маррей дошел до финала в Дохе, а вскоре после этого выиграл два матча в Индиан-Уэллсе.
Безусловно, были и неудачи, но в целом Маррей неплохо проводит сезон.
Прогноз и ставка
На Де Минаура в этом матче можно поставить за 1.48, победу Маррея букмекеры предлагают за 2.65.
В прошлом году Энди на «Мастерсе» в Мадриде обыграл Доминика Тима и Дениса Шаповалова, после чего должен был встретиться с Новаком Джоковичем, но в итоге снялся.
В общем, несмотря на все нюансы, Маррея ни в коем случае нельзя недооценивать даже в матчах на грунте.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51. На два сета у Маррея точно хватит сил, а вот на третий — не факт.
К слову, в начале года Энди обыграл Де Минаура на выставочном турнире в Коойонге.