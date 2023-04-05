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    Шнайдер удивит Кудерметову?

    Шнайдер — Кудерметова. Прогноз (к. 2.77) и ставки на турнир в Чарльстоне 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер встретятся во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Шнайдер — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шнайдер

    Диана начала турнир с победы над американкой Алисией Паркс — 6:4, 6:3.

    Россиянка здорово сыграла на собственной подаче, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм.

    При этом интересно, что Шнайдер показала шикарную игру на второй подаче, взяв 76 процентов очков.

    19-летняя теннисистка прервала серию из четырех поражений. Ранее она уступила Марии Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии, не прошла первый раунд в Монтеррее и проиграла в квалификации крупных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

    В конце прошлого сезона Шнайдер стала победительницей грунтового турнира в Монтевидео.

    Кудерметова

    Вероника тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Кудерметова неудачно провела недавние турниры в США, после чего выпала из топ-10. На данный момент она занимает в рейтинге 13-е место.

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    В Индиан-Уэллсе после победы над Анной Блинковой 25-летняя теннисистка проиграла Каролине Плишковой, а в Майами ее сразу же остановила Маркета Вондроушова.
    Кудерметова выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2021.

    В прошлом сезоне главным достижением Вероники по ходу грунтовой части сезона стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос. Кроме того, она добралась до финала в Стамбуле.

    Прогноз и ставка

    На Шнайдер в этом матче можно поставить за 3.64, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.28.

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    Скорее всего, Вероника выйдет в следующий раунд, но вряд ли ей удастся разгромить талантливую соотечественницу. К тому же, для Кудерметовой предстоящий матч будет первым на грунте в этом году.

    Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.77.

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    Шнайдер — Кудерметова: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер удивит Кудерметову?
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