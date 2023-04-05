Россиянки Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер встретятся во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 18:00 мск. Шнайдер — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шнайдер

Диана начала турнир с победы над американкой Алисией Паркс — 6:4, 6:3.

Россиянка здорово сыграла на собственной подаче, позволив сопернице взять на приеме лишь один гейм.

При этом интересно, что Шнайдер показала шикарную игру на второй подаче, взяв 76 процентов очков.

19-летняя теннисистка прервала серию из четырех поражений. Ранее она уступила Марии Саккари во втором круге Открытого чемпионата Австралии, не прошла первый раунд в Монтеррее и проиграла в квалификации крупных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

В конце прошлого сезона Шнайдер стала победительницей грунтового турнира в Монтевидео.

Кудерметова

Вероника тем временем попала в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Кудерметова неудачно провела недавние турниры в США, после чего выпала из топ-10. На данный момент она занимает в рейтинге 13-е место.

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллсе после победы над Анной Блинковой 25-летняя теннисистка проиграла Каролине Плишковой, а в Майами ее сразу же остановила Маркета Вондроушова.

Кудерметова выигрывала турнир в Чарльстоне в сезоне-2021.

В прошлом сезоне главным достижением Вероники по ходу грунтовой части сезона стал выход в четвертьфинал Ролан Гаррос. Кроме того, она добралась до финала в Стамбуле.

Прогноз и ставка

На Шнайдер в этом матче можно поставить за 3.64, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.28.

Скорее всего, Вероника выйдет в следующий раунд, но вряд ли ей удастся разгромить талантливую соотечественницу. К тому же, для Кудерметовой предстоящий матч будет первым на грунте в этом году.

Ставка — тотал геймов больше 19,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.77.