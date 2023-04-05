Музетти
Лоренцо провалил начало сезона, став одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев.
После United Cup Музетти выиграл лишь один матч.
Итальянец прошел первый круг в Буэнос-Айресе благодаря победе на Педро Качином. Дальше было поражение от Хуана-Пабло Варильяса.
А на остальных турнирах Музетти не прошел ни одного раунда, в том числе на грунте в Рио-же-Жанейро и Сантьяго, проиграв Николасу Харри и Хауме Муньяру соответственно.
В прошлом году Музетти добрался в Марракеше до четвертьфинала.
Гастон
Уго тем временем начал турнир с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 7:5.
Здесь стоит отметить почти идеальную игру француза во втором и третьем сетах — немец не взял на приеме ни одного гейма.
В середине марта Гастон дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Винья-дель-Мар.
Кроме того, в прошлом месяце он прошел квалификацию и выиграл один матч на «челленджере» в Сантьяго.
В этом году Уго сыграл на грунте уже 17 матчей, в которых одержал 11 побед.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 1.57, победу Гастона букмекеры предлагают за 2.40.
Есть подозрение, что неудачи итальянца в этом сезоне связаны, прежде всего, с психологическими проблемами. В игровых способностях Лоренцо нет никаких сомнений, достаточно вспомнить прошлое лето и его победу над Карлосом Алькарасом в финале турнира в Гамбурге.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.
Либо же можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.97.