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    Гастон продлит серию поражений Музетти?

    Музетти — Гастон. Прогноз (к. 2.43) и ставки на турнир в Марракеше 5 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Гастон
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против француза Уго Гастона во втором круге турнира в Марракеше (Марокко). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 13:30 мск. Музетти — Гастон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Лоренцо провалил начало сезона, став одним из главных разочарований предыдущих трех месяцев.

    После United Cup Музетти выиграл лишь один матч.

    Итальянец прошел первый круг в Буэнос-Айресе благодаря победе на Педро Качином. Дальше было поражение от Хуана-Пабло Варильяса.

    А на остальных турнирах Музетти не прошел ни одного раунда, в том числе на грунте в Рио-же-Жанейро и Сантьяго, проиграв Николасу Харри и Хауме Муньяру соответственно.

    В прошлом году Музетти добрался в Марракеше до четвертьфинала.

    Гастон

    Уго тем временем начал турнир с волевой победы над Яном-Леннардом Штруффом — 3:6, 6:4, 7:5.

    Здесь стоит отметить почти идеальную игру француза во втором и третьем сетах — немец не взял на приеме ни одного гейма.

    В середине марта Гастон дошел до финала на грунтовом «челленджере» в Винья-дель-Мар.

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    Кроме того, в прошлом месяце он прошел квалификацию и выиграл один матч на «челленджере» в Сантьяго.

    В этом году Уго сыграл на грунте уже 17 матчей, в которых одержал 11 побед.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 1.57, победу Гастона букмекеры предлагают за 2.40.

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    Есть подозрение, что неудачи итальянца в этом сезоне связаны, прежде всего, с психологическими проблемами. В игровых способностях Лоренцо нет никаких сомнений, достаточно вспомнить прошлое лето и его победу над Карлосом Алькарасом в финале турнира в Гамбурге.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

    Либо же можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

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    Музетти — Гастон: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на теннис. Гастон продлит серию поражений Музетти?
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