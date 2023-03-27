ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше Англия — УкраинаИдеальный старт. Англия возглавила группу после комфортной победы над Украиной Россия — ИракС почином! Дебютный гол Пиняева помог сборной России одолеть Ирак
  • 10:47
    • Слуцкий: Пиняев в матче с Ираком подтвердил свой высокий уровень
  • 10:35
    • Поршнев — чемпион России по биатлону в спринте
  • 10:30
    • Зидан готов вернуться в «Реал»
  • 10:09
    • Президент РФС высказался о возможном упрощении системы Fan ID
  • 09:06
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем
  • 07:14
    • Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство
  • 07:00
    • Медведев на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Майами
    Все новости спорта

    Сможет ли Квитова остановить Грачеву?

    Квитова — Грачева. Прогноз (к. 2.48) и ставки на турнир в Майами 27 марта 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Петра Квитова Прогнозы на Варвара Грачева
    Прогноз и ставки на Квитова — Грачева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Варвара Грачева
    Россиянка Варвара Грачева сыграет против чешки Петры Квитовой в четвертом круге турнира в Майами. Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:30 мск. Квитова — Грачева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Квитова

    Петра в предыдущем раунде одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 7:6.

    Квитова оба сета начала с брейка, но при этом во второй партии соперница все-таки смогла отыграться и дотерпеть до тай-брейка.

    В первом матче Петра разгромила 18-летнюю соотечественницу Линду Носкову — 6:3, 6:0.

    Квитова выиграла как минимум два матча на третьем турнире подряд. В конце февраля экс-первая ракетка мира прошла два раунда в Дубае, а в середине марта добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.

    Грачева

    Варвара тем временем выиграла как минимум три матча на третьем турнире подряд.

    Более того, в 16 последних матчах у нее — 14 побед. Безусловно, это не может не удивлять.

    К слову, удачный период в карьере совпал с другим важным событием в жизни 22-летней теннисистки. В понедельник стало известно, что Грачева подала документы на получение французского гражданства.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущем раунде текущего турнира Ваврвара разгромила польскую теннисистку Магдалену Фрех — 6:1, 6:2. А перед этим она легко остановила Онс Жабер — 6:2, 6:2.

    Прогноз и ставка

    На Квитову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.65.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Супер опытная Петра, безусловно, станет серьезным препятствием на пути внезапно разыгравшейся россиянки.

    Если в предыдущих случаях действительно была уверенность в том, что Грачева может пройти дальше, то сейчас все не так просто.

    В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гарин — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ангола — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нигер — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Греция — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Северная Македония — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чжэн Циньвэнь — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Италия U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Польша — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Квитова — Грачева: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Квитова остановить Грачеву?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры