Квитова
Петра в предыдущем раунде одержала победу над хорваткой Донной Векич — 6:4, 7:6.
Квитова оба сета начала с брейка, но при этом во второй партии соперница все-таки смогла отыграться и дотерпеть до тай-брейка.
В первом матче Петра разгромила 18-летнюю соотечественницу Линду Носкову — 6:3, 6:0.
Квитова выиграла как минимум два матча на третьем турнире подряд. В конце февраля экс-первая ракетка мира прошла два раунда в Дубае, а в середине марта добралась до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе.
Грачева
Варвара тем временем выиграла как минимум три матча на третьем турнире подряд.
Более того, в 16 последних матчах у нее — 14 побед. Безусловно, это не может не удивлять.
К слову, удачный период в карьере совпал с другим важным событием в жизни 22-летней теннисистки. В понедельник стало известно, что Грачева подала документы на получение французского гражданства.
В предыдущем раунде текущего турнира Ваврвара разгромила польскую теннисистку Магдалену Фрех — 6:1, 6:2. А перед этим она легко остановила Онс Жабер — 6:2, 6:2.
Прогноз и ставка
На Квитову в этом матче можно поставить за 1.48, победу Грачевой букмекеры предлагают за 2.65.
Супер опытная Петра, безусловно, станет серьезным препятствием на пути внезапно разыгравшейся россиянки.
Если в предыдущих случаях действительно была уверенность в том, что Грачева может пройти дальше, то сейчас все не так просто.
В данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.45.