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    Котова ждет сложный матч против Этчеверри

    Котов — Этчеверри. Прогноз (к. 1.97) и ставки на «Мастерс» в Майами 24 марта 2023 года

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    Россиянин Павел Котов сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 00:00 мск. Котов — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Котов

    Павел впервые сыграет в основной сетке на турнире серии «Мастерс».

    В начале недели Котов спокойно прошел квалификацию. Россиянин выиграл у Ву Тун Ли и Раду Албота, при этом не отдав ни сета.

    На прошлой неделе 24-летний теннисист преодолел квалификацию на «челленджере» в Финиксе, но в основной сетке сразу же проиграл Яну-Леннарду Штруффу.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Котов не смог пройти квалификацию. Зато в Дубае он не только преодолел отбор, но и выиграл один матч в основной сетке. Россиянин остановил представителя Австралии Алексея Попырина, после чего уступил поляку Хуберту Хуркачу.

    Этчеверри

    Томас тем временем в начале месяца дошел до финала в Сантьяго (Чили). В решающем матче аргентинец проиграл чилийцу Николасу Харри (7:6, 6:7, 2:6).

    При этом стоит отметить, что по ходу турнира Этчеверри удалось обыграть Фабио Фоньини, Франсиско Серундоло, Душана Лайовича и Себастьяна Баэса.

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    Вскоре после этого 23-летний теннисист поехал на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где сразу же проиграл Энди Маррею, что, впрочем, было ожидаемо.

    Также стоит отметить, что Этчеверри выиграл один матч на Открытом чемпионате Австралии. После победы над Грегуаром Баррером аргентинец проиграл Яннику Синнеру.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у теннисистов равные шансы на выход в следующий раунд. На Котова в этом матче можно поставить за 1.91, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.89.

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    Легко Павлу точно не будет, в этом можно не сомневаться. Скорее всего, в матче будет как минимум два напряженных сета.

    Ставки на исход в данном случае лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Котов — Этчеверри: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на теннис. Котова ждет сложный матч против Этчеверри
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