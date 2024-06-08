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    Эстония сразу помчится в атаку

    Эстония — Фарерские острова. Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Балтийский кубок, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Эстония — Фарерские острова
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    Сборная Эстонии
    8 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Эстония и Фарерские острова. Начало игры — в 19:00 мск. Эстония — Фарерские острова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Эстония

  • Таллин
    •  Эстония 19:00 Фарерские острова

    Фарерские острова

  • Евро-2024. Квалификация. Группа E
    •

    Эстония

    Турнирное положение: Эстонцы неудачно провели последний отбор. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 5 месте из 5 команд.

    При этом сборная Эстония получила шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Вот только поляки были явно сильнее (1:5).

    Последние матчи: в контрольных встречах эстонцы выглядят не столь выгодно. В последнем матче команда разгромно уступила Швейцарии (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония проиграла. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.

    Серия из 6 поражений больно ударила по самолюбию игроков. А вот последняя виктория была добыта почти полтора года назад.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Эстонии чрезвычайно сложно. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

    Матчи с фараерцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков Эстония выиграла 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что эстонцы постараются пробиться в финал турнира. Да и по игре прибалтийцы смотрятся куда выгоднее оппонента.

    Фарерские острова

    Турнирное положение: Фарерцы провалили последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 5 место.

    При этом Фарерские острова набрали всего 2 очка в 8 матчах. Да и забить скромнягам удалось лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Островитяне уступили Дании (0:2).

    До того фарерцы разнесли в щепки оборону сборной Лихтенштейна (4:0). А вот с албанцами удалось расписать мировую (0:0).

    Причем Фарерские острова переиграли эстонцев в последней очной встрече. 13 лет назад они сенсационно выиграли со счетом 2:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Фарерцы никогда не блистали стабильностью. А вот дать бой могут почти любому сопернику.

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    Притом, что оборона дает сбой довольно часто. В последнем отборочном цикле в воротах островитян побывало 13 мячей в 8 поединках.

    В 5 своих последних матчах Фарерские острова выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Фарерцы за здорово живешь не сдаются никому. Да и посредственных эстонцев сложно назвать непроходимым соперником.

    Статистика для ставок

    • Эстония обыграла фарерцев в 4 из 5 очных поединках

    • Эстония имеет шестиматчевую пораженческую серию

    • Фарерские острова в последней очной встрече одолели эстонцев (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эстония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.83.

    Прогноз: Эстонцы давненько не побеждали, и явно постараются прервать свой полуторагодовой безвыигрышный сериал.

    Эстония сильнее соперника, и явно начнет отчетный поединок с активных атакующих акций.

    Ставка: Победа Эстонии в 1 тайме за 2.16.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.37

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    Эстония — Фарерские острова. 8 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Эстония и Фарерские острова. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Эстония — Фарерские острова с коэффициентом 2.16.
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