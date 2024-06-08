Эстония
Фарерские острова
Эстония
Турнирное положение: Эстонцы неудачно провели последний отбор. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 5 месте из 5 команд.
При этом сборная Эстония получила шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Вот только поляки были явно сильнее (1:5).
Последние матчи: в контрольных встречах эстонцы выглядят не столь выгодно. В последнем матче команда разгромно уступила Швейцарии (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония проиграла. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.
Серия из 6 поражений больно ударила по самолюбию игроков. А вот последняя виктория была добыта почти полтора года назад.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Эстонии чрезвычайно сложно. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.
Матчи с фараерцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков Эстония выиграла 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что эстонцы постараются пробиться в финал турнира. Да и по игре прибалтийцы смотрятся куда выгоднее оппонента.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерцы провалили последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 5 место.
При этом Фарерские острова набрали всего 2 очка в 8 матчах. Да и забить скромнягам удалось лишь 2 мяча.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Островитяне уступили Дании (0:2).
До того фарерцы разнесли в щепки оборону сборной Лихтенштейна (4:0). А вот с албанцами удалось расписать мировую (0:0).
Причем Фарерские острова переиграли эстонцев в последней очной встрече. 13 лет назад они сенсационно выиграли со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Фарерцы никогда не блистали стабильностью. А вот дать бой могут почти любому сопернику.
Притом, что оборона дает сбой довольно часто. В последнем отборочном цикле в воротах островитян побывало 13 мячей в 8 поединках.
В 5 своих последних матчах Фарерские острова выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Фарерцы за здорово живешь не сдаются никому. Да и посредственных эстонцев сложно назвать непроходимым соперником.
Статистика для ставок
- Эстония обыграла фарерцев в 4 из 5 очных поединках
- Эстония имеет шестиматчевую пораженческую серию
- Фарерские острова в последней очной встрече одолели эстонцев (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эстония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.83.
- 1.70Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.81Германия — Греция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.75Англия — Исландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Эстонцы давненько не побеждали, и явно постараются прервать свой полуторагодовой безвыигрышный сериал.
Эстония сильнее соперника, и явно начнет отчетный поединок с активных атакующих акций.
Ставка: Победа Эстонии в 1 тайме за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.37