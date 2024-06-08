8 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Эстония и Фарерские острова. Начало игры — в 19:00 мск. Эстония — Фарерские острова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эстония

Турнирное положение: Эстонцы неудачно провели последний отбор. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 5 месте из 5 команд.

При этом сборная Эстония получила шанс попасть на чемпионат Европы через плей-офф. Вот только поляки были явно сильнее (1:5).

Последние матчи: в контрольных встречах эстонцы выглядят не столь выгодно. В последнем матче команда разгромно уступила Швейцарии (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония проиграла. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 15.

Серия из 6 поражений больно ударила по самолюбию игроков. А вот последняя виктория была добыта почти полтора года назад.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Эстонии чрезвычайно сложно. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

Матчи с фараерцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков Эстония выиграла 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что эстонцы постараются пробиться в финал турнира. Да и по игре прибалтийцы смотрятся куда выгоднее оппонента.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерцы провалили последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 5 место.

При этом Фарерские острова набрали всего 2 очка в 8 матчах. Да и забить скромнягам удалось лишь 2 мяча.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела неудачно. Островитяне уступили Дании (0:2).

До того фарерцы разнесли в щепки оборону сборной Лихтенштейна (4:0). А вот с албанцами удалось расписать мировую (0:0).

Причем Фарерские острова переиграли эстонцев в последней очной встрече. 13 лет назад они сенсационно выиграли со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фарерцы никогда не блистали стабильностью. А вот дать бой могут почти любому сопернику.

Притом, что оборона дает сбой довольно часто. В последнем отборочном цикле в воротах островитян побывало 13 мячей в 8 поединках.

В 5 своих последних матчах Фарерские острова выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Фарерцы за здорово живешь не сдаются никому. Да и посредственных эстонцев сложно назвать непроходимым соперником.

Статистика для ставок

Эстония обыграла фарерцев в 4 из 5 очных поединках

Эстония имеет шестиматчевую пораженческую серию

Фарерские острова в последней очной встрече одолели эстонцев (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эстония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.99 и 1.83.

Прогноз: Эстонцы давненько не побеждали, и явно постараются прервать свой полуторагодовой безвыигрышный сериал.

Эстония сильнее соперника, и явно начнет отчетный поединок с активных атакующих акций.

Ставка: Победа Эстонии в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.37