8 июня в финале женского Суперкубка России по футболу сыграют ЦСКА Москва (жен) и «Зенит» (жен). Начало игры — в 17:00 мск. ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА Москва (жен)

Турнирное положение: ЦСКА Москва (жен) в чемпионате выступает успешно. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ЦСКА Москва (жен) выиграл во всех 10 своих матчах. Более того, «армейки» пропустили всего 3 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. ЦСКА Москва (жен) минимально одолел землячек-динамовок.

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА Москва (жен) выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив ни разу.

А вот до того были биты ростовчанки (2:0). Да и в матче с кубанками удалось добыть минимальную победу.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне ЦСКА Москва (жен) выглядит блестяще. Москвички мечтают добыть Суперкубок России!

Матчи против петербурженок для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков ЦСКА Москва (жен) выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Забивает команда в среднем более 2 мячей за матч.

«Зенит» (жен)

Турнирное положение: «Зенит» (жен) текущий чемпионат проводит не столь продуктивно. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Зенит» (жен) в 9 турах лишь однажды потерял очки. Да и забила команда уже 22 мяча в чемпионате.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Зенит» (жен) одолел «Рязань-ВДВ» (жен) (2:0).

До того команда переиграла «Чертаново» (жен) (2:0). Да и с «Енисеем» (жен) удалось расправиться уверенно (3:0).

В пяти своих последних матчах «Зенит» (жен) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Зенит» (жен) выглядит весьма прилично. Да и оборона команды выглядит монолитно.

При этом «Зенит» (жен) не пропускал в 4 своих последних поединках. Потеряла команда очки лишь в матче с московскими железнодорожницами (1:1).

Последний раз команда уступила «армейкам» в октябре прошлого года (1:4). После того петербурженки переиграли соперниц (2:1).

Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и позитивный опыт встреч с москвичками у них имеется.

Статистика для ставок

«Зенит» (жен) пропустил всего 1 гол в 9 поединках чемпионата

ЦСКА Москва (жен) забил 25 мячей в 10 матчах чемпионата

Ни те, ни другие еще не уступали в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в неплохих кондициях, и уж точно постараются преуспеть в атаке.

ЦСКА Москва (жен) в последних матчах имел некоторые проблемы с реализацией, да и оппонент выглядит весьма мощно.

Ставка: Победа «Зенита» (жен) за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.28