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    Женский Суперкубок России достанется «Зениту»

    ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен). Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, женский Суперкубок России, 8 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Женский футбол
    Прогноз и ставки на ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен)
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    Женский «Зенит»
    8 июня в финале женского Суперкубка России по футболу сыграют ЦСКА Москва (жен) и «Зенит» (жен). Начало игры — в 17:00 мск. ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    ЦСКА Москва (жен)

    Турнирное положение: ЦСКА Москва (жен) в чемпионате выступает успешно. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом ЦСКА Москва (жен) выиграл во всех 10 своих матчах. Более того, «армейки» пропустили всего 3 мяча.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. ЦСКА Москва (жен) минимально одолел землячек-динамовок.

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА Москва (жен) выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив ни разу.

    А вот до того были биты ростовчанки (2:0). Да и в матче с кубанками удалось добыть минимальную победу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне ЦСКА Москва (жен) выглядит блестяще. Москвички мечтают добыть Суперкубок России!

    Матчи против петербурженок для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков ЦСКА Москва (жен) выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Забивает команда в среднем более 2 мячей за матч.

    «Зенит» (жен)

    Турнирное положение: «Зенит» (жен) текущий чемпионат проводит не столь продуктивно. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Зенит» (жен) в 9 турах лишь однажды потерял очки. Да и забила команда уже 22 мяча в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Зенит» (жен) одолел «Рязань-ВДВ» (жен) (2:0).

    До того команда переиграла «Чертаново» (жен) (2:0). Да и с «Енисеем» (жен) удалось расправиться уверенно (3:0).

    В пяти своих последних матчах «Зенит» (жен) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Зенит» (жен) выглядит весьма прилично. Да и оборона команды выглядит монолитно.

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    При этом «Зенит» (жен) не пропускал в 4 своих последних поединках. Потеряла команда очки лишь в матче с московскими железнодорожницами (1:1).

    Последний раз команда уступила «армейкам» в октябре прошлого года (1:4). После того петербурженки переиграли соперниц (2:1).

    Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и позитивный опыт встреч с москвичками у них имеется.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» (жен) пропустил всего 1 гол в 9 поединках чемпионата

    • ЦСКА Москва (жен) забил 25 мячей в 10 матчах чемпионата

    • Ни те, ни другие еще не уступали в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.83.

    Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в неплохих кондициях, и уж точно постараются преуспеть в атаке.

    ЦСКА Москва (жен) в последних матчах имел некоторые проблемы с реализацией, да и оппонент выглядит весьма мощно.

    Ставка: Победа «Зенита» (жен) за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.28

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    ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен). 8 июня в финале женского Суперкубка России по футболу сыграют ЦСКА Москва (жен) и «Зенит» (жен). Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва (жен) — «Зенит» (жен) с коэффициентом 2.52.
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