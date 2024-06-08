ЦСКА Москва (жен)
Турнирное положение: ЦСКА Москва (жен) в чемпионате выступает успешно. Сейчас команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом ЦСКА Москва (жен) выиграл во всех 10 своих матчах. Более того, «армейки» пропустили всего 3 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. ЦСКА Москва (жен) минимально одолел землячек-динамовок.
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА Москва (жен) выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, не пропустив ни разу.
А вот до того были биты ростовчанки (2:0). Да и в матче с кубанками удалось добыть минимальную победу.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне ЦСКА Москва (жен) выглядит блестяще. Москвички мечтают добыть Суперкубок России!
Матчи против петербурженок для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков ЦСКА Москва (жен) выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева постараются сыграть на своих козырях. Забивает команда в среднем более 2 мячей за матч.
«Зенит» (жен)
Турнирное положение: «Зенит» (жен) текущий чемпионат проводит не столь продуктивно. Команда ныне расположилась на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Зенит» (жен) в 9 турах лишь однажды потерял очки. Да и забила команда уже 22 мяча в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Зенит» (жен) одолел «Рязань-ВДВ» (жен) (2:0).
До того команда переиграла «Чертаново» (жен) (2:0). Да и с «Енисеем» (жен) удалось расправиться уверенно (3:0).
В пяти своих последних матчах «Зенит» (жен) выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Зенит» (жен) выглядит весьма прилично. Да и оборона команды выглядит монолитно.
При этом «Зенит» (жен) не пропускал в 4 своих последних поединках. Потеряла команда очки лишь в матче с московскими железнодорожницами (1:1).
Последний раз команда уступила «армейкам» в октябре прошлого года (1:4). После того петербурженки переиграли соперниц (2:1).
Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и позитивный опыт встреч с москвичками у них имеется.
Статистика для ставок
- «Зенит» (жен) пропустил всего 1 гол в 9 поединках чемпионата
- ЦСКА Москва (жен) забил 25 мячей в 10 матчах чемпионата
- Ни те, ни другие еще не уступали в нынешнем чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.95 и 1.83.
- 1.70Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Номинальные гости нынче пребывают в неплохих кондициях, и уж точно постараются преуспеть в атаке.
ЦСКА Москва (жен) в последних матчах имел некоторые проблемы с реализацией, да и оппонент выглядит весьма мощно.
Ставка: Победа «Зенита» (жен) за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.28