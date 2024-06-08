8 июня в Дебрецене в рамках товарищеского поединка сборная Венгрии примет команду Израиля. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Венгрия — Израиль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Венгрия

Турнирное положение: Данная команда смогла преодолеть квалификацию к предстоящему Евро-2024 и теперь сыграет в финальной части. Она стала победителем своей отборочной группы.

Сборная Венгрии за восемь проведенных игр квалификации так ни разу и не проиграла, выиграв пять игр при трех мировых, разница мячей составила — 16:7.

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Последние матчи: Несколько дней тому назад мадьяры потерпели гостевое поражение от сборной Ирландии со счетом 1:2 в товарищеском поединке. А вот в марте они смогли выиграть свои два предыдущих спарринга, одолев на своем поле 1:0 Турцию и 2:0 Косово.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Стоит отметить, что поражением от ирландцев сборная Венгрии прервала свою 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой она девять встреч выиграла и расписала пять мировых исходов.

И в этот удачный для себя период венгры не смогли забить лишь в одном случае.

Израиль

Турнирное положение: А вот данная национальная команда не пробилась в финальную часть ЧЕ-2024. В отборочной группе она стала третьей, а в плей-офф сразу же проиграла Исландии 1:4.

А на групповом этапе квалификации сборная Израиля выиграла четыре игры из десяти проведенных, а также по три раза уступала играла вничью, забила и пропустила по 11 голов.

Последние матчи: Последний раз израильтяне выходили на поле еще в марте этого года, проиграв тогда в полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на Евро-2024 сборной Исландии со счетом 1:4 на своем поле. До этого они провели свой матч еще в ноябре 2023 года, одолев тогда в гостях со счетом 2:0 Андорру на групповом этапе отбора.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Сборная Израиля за прошедшие пять встреч во всех турнирах смогла добыть только одну викторию, да и ту над слабой Андоррой.

Еще за это время она расписала домашнюю ничью с командой Швейцарии, а остальные три игры она проиграла, но в двух случаях с минимальной разницей. Забить же она смогла в восьми из девяти предыдущих встреч.

Статистика для ставок

Венгрия дома выиграла в четырех предыдущих поединках

Израиль в гостях проиграл три из шести минувших матчей и дважды победил

В истории противостоянии этих сборных они по разу обыграли друг друга при одной мировой

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 1.83, победа Израиля — 3.95, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Даже несмотря на статус этого поединка, ставим здесь на викторию венгров, которые при своих зрителях даже не основой должны справиться с таким соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Венгрии за 1.83.

Прогноз: Однако ждем, что гости окажут сопротивление и на гол точно наиграют. В общем, ставим здесь еще на обмен голами.

Ставка: обе забьют за 1.85.