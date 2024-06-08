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    Венгрия реабилитируется за поражение от ирландцев?

    Венгрия — Израиль. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия — Израиль
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    Доминик Собослаи
    8 июня в Дебрецене в рамках товарищеского поединка сборная Венгрии примет команду Израиля. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. Венгрия — Израиль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 08 Июня 2024 года

    Венгрия

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    •  Венгрия 19:00 Израиль

    Израиль

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    Венгрия

    Турнирное положение: Данная команда смогла преодолеть квалификацию к предстоящему Евро-2024 и теперь сыграет в финальной части. Она стала победителем своей отборочной группы.

    Сборная Венгрии за восемь проведенных игр квалификации так ни разу и не проиграла, выиграв пять игр при трех мировых, разница мячей составила — 16:7.

    Венгрия — Израиль: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад мадьяры потерпели гостевое поражение от сборной Ирландии со счетом 1:2 в товарищеском поединке. А вот в марте они смогли выиграть свои два предыдущих спарринга, одолев на своем поле 1:0 Турцию и 2:0 Косово.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Стоит отметить, что поражением от ирландцев сборная Венгрии прервала свою 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров, в которой она девять встреч выиграла и расписала пять мировых исходов.

    И в этот удачный для себя период венгры не смогли забить лишь в одном случае.

    Израиль

    Турнирное положение: А вот данная национальная команда не пробилась в финальную часть ЧЕ-2024. В отборочной группе она стала третьей, а в плей-офф сразу же проиграла Исландии 1:4.

    А на групповом этапе квалификации сборная Израиля выиграла четыре игры из десяти проведенных, а также по три раза уступала играла вничью, забила и пропустила по 11 голов.

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    • Последние матчи: Последний раз израильтяне выходили на поле еще в марте этого года, проиграв тогда в полуфинальном матче плей-офф за право сыграть на Евро-2024 сборной Исландии со счетом 1:4 на своем поле. До этого они провели свой матч еще в ноябре 2023 года, одолев тогда в гостях со счетом 2:0 Андорру на групповом этапе отбора.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сборная Израиля за прошедшие пять встреч во всех турнирах смогла добыть только одну викторию, да и ту над слабой Андоррой.

    Еще за это время она расписала домашнюю ничью с командой Швейцарии, а остальные три игры она проиграла, но в двух случаях с минимальной разницей. Забить же она смогла в восьми из девяти предыдущих встреч.

    Статистика для ставок

    • Венгрия дома выиграла в четырех предыдущих поединках

    • Израиль в гостях проиграл три из шести минувших матчей и дважды победил

    • В истории противостоянии этих сборных они по разу обыграли друг друга при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Венгрии — 1.83, победа Израиля — 3.95, ничья — 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: Даже несмотря на статус этого поединка, ставим здесь на викторию венгров, которые при своих зрителях даже не основой должны справиться с таким соперником.

    Рекомендуемая ставка: победа Венгрии за 1.83.

    Прогноз: Однако ждем, что гости окажут сопротивление и на гол точно наиграют. В общем, ставим здесь еще на обмен голами.

    Ставка: обе забьют за 1.85.

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    Венгрия — Израиль. 8 июня в Дебрецене в рамках товарищеского поединка сборная Венгрии примет команду Израиля. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Венгрия — Израиль с коэффициентом 1.83.
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