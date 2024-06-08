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    «Неукротимые львы» утвердятся на вершине

    Камерун — Кабо-Верде. Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 8 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Камерун — Кабо-Верде
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    Андре Онана
    8 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Камерун и Кабо-Верде. Начало игры — в 16:00 мск. Камерун — Кабо-Верде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 08 Июня 2024 года

    Камерун

  • Яунде
    •  Камерун 16:00 Кабо-Верде

    Кабо-Верде

  • Прая
    •

    Камерун

    Турнирное положение: «Неукротимые львы» являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом Камерун набрал 4 очка в 2 матчах. Забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота лишь однажды.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Камерунцы уступили Нигерии (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Камерун выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Слабое выступление на Кубке африканских наций требует скорейшего реванша. Да и представить Мундиаль без «Неукротимых львов» невозможно.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на ЧМ-2026

    Состояние команды: камерунцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. В 1/8 финала команда вылетела из турнира.

    Матчи с Кабо-Верде для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Камерун выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане камерунцы выглядят на голову сильнее оппонента.

    Кабо-Верде

    Турнирное положение: Кабо-Верде явно поборется за 1 место в группе. На данный момент команда окопалась на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом Кабо-Верде имеет заметные весьма надежные тылы. В двух матчах отбора команда не пропустила ни разу.

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    • Последние матчи: в Кубке африканских наций команда вылетела в четвертьфинале. В серии пенальти удачливее оказалась сборная ЮАР.

    Причем свой последний поединок команда выиграла. В контрольном поединке минимально была обыграна Экваториальная Гвинея.

    А вот чуть ранее Кабо-Верде переиграла Гайану (1:0). Да и не пропускает команда уже в 4 поединках кряду.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Да и оппонента кабовердийцы точно не боятся.

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    Между тем, Кабо-Верде не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается бойцовским характером.

    В 5 своих последних матчах кабовердийцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 5 мячами при двух пропущенных.

    Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет на высоте.

    Статистика для ставок

    • Кабо-Верде не пропускает в 4 матчах подряд

    • Камерун уже больше 11 лет не обыгрывает кабовердийцев

    • Кабо-Верде еще не пропускала в нынешнем отборочном цикле

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.73.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.90 и 1.42.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Камерун намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно проявит свои лучшие качества.

    Ставка: Победа Камеруна за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.90

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    Камерун — Кабо-Верде. 8 июня в 3-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Камерун и Кабо-Верде. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Камерун — Кабо-Верде с коэффициентом 2.34.
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