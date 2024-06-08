Камерун
Кабо-Верде
Камерун
Турнирное положение: «Неукротимые львы» являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом Камерун набрал 4 очка в 2 матчах. Забила команда 4 мяча, пропустив в свои ворота лишь однажды.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. Камерунцы уступили Нигерии (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Камерун выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Слабое выступление на Кубке африканских наций требует скорейшего реванша. Да и представить Мундиаль без «Неукротимых львов» невозможно.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: камерунцы явно намерены реабилитироваться за неудачное выступление на Кубке африканских наций. В 1/8 финала команда вылетела из турнира.
Матчи с Кабо-Верде для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков Камерун выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане камерунцы выглядят на голову сильнее оппонента.
Кабо-Верде
Турнирное положение: Кабо-Верде явно поборется за 1 место в группе. На данный момент команда окопалась на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом Кабо-Верде имеет заметные весьма надежные тылы. В двух матчах отбора команда не пропустила ни разу.
Последние матчи: в Кубке африканских наций команда вылетела в четвертьфинале. В серии пенальти удачливее оказалась сборная ЮАР.
Причем свой последний поединок команда выиграла. В контрольном поединке минимально была обыграна Экваториальная Гвинея.
А вот чуть ранее Кабо-Верде переиграла Гайану (1:0). Да и не пропускает команда уже в 4 поединках кряду.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Да и оппонента кабовердийцы точно не боятся.
Между тем, Кабо-Верде не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Да и вообще, команда отличается бойцовским характером.
В 5 своих последних матчах кабовердийцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 5 мячами при двух пропущенных.
Номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет на высоте.
Статистика для ставок
- Кабо-Верде не пропускает в 4 матчах подряд
- Камерун уже больше 11 лет не обыгрывает кабовердийцев
- Кабо-Верде еще не пропускала в нынешнем отборочном цикле
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 3.73.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.90 и 1.42.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.
Камерун намеревается утвердиться на первой строчке таблицы, и явно проявит свои лучшие качества.
Ставка: Победа Камеруна за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.90