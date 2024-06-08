В рамках товарищеского матча 8 июня пройдет игра Словения — Болгария. Начало — 16:00 (мск). Словения — Болгария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Турнирное положение: Словения успешно выступила в квалификации на чемпионат Европы, куда вышла благодаря второму месту в группе.

По итогам 10-ти матчей команда набрала 22 очка и опередила своего ближайшего преследователя Финляндию на четыре балла, а также по дополнительным показателям уступила победителю Данию.

Словения — Болгария: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.653.506.10Бонус$9500

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече одержала дома победу над Арменией (2:1).

Этот успех стал вторым кряду поединках, которые пришлись на товарищеские встречи после ничьей с Мальтой (2:2) — также в контрольной игре.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Словения ни разу не проиграла при четырех победах и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма говорит о хороших шансах на очередной успех «Репре», которые проводят активную подготовку к старту в финальной части Евро-2024.

Бенджамин Шешко — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с пятью голами.

Болгария

Турнирное положение: Болгария потерпела неудачу в попытке пробиться в финальную часть чемпионата Европы 2024 года, где заняла последнее, пятое место в группе.

После восьми матчей команда набрала четыре балла, отстав на 10 пунктов от проходной второй строчки, которую заняла Сербия. Также ее опередили Черногория и Литва.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с Румынией (0:0) на чужом поле.

Эта мировая стала для коллектива четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на квалификацию континентального первенства и контрольные игры.

Календарь и таблица Евро-2024

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

Состояние команды: в последних пяти матчах (в рамках отбора на Евро-2024 и товарищеских встреч) Болгария ни разу не проиграла при одной победе и четырех ничьих.

Очевидно, что такая форма может помочь гостям как минимум не проиграть, что, правда, будет непросто, ведь соперник в последних поединках выглядит весьма убедительно.

Кирил Десподов — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Словении забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей Словении забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Болгария сыграла вничью.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Словения — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.60, победа Болгарии — в 6.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Более того, так было в четырех из пяти их последних домашних поединков.

И хотя такой же расклад сыграл только в двух из пяти последних матчей гостей, то, что фаворит тут — хозяева, скорее говорит в пользу такого сценария.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти последних их матчей было именно так.

Ставка: Болгария не проиграет за 2.26.