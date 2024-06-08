Латвия
Литва
Литва
Турнирное положение: Литовцы не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 4 месте из 5 команд.
При этом сборная Литва в 8 матчах добыла всего лишь одну викторию. А вот забить ей удалось 8 мячей.
Последние матчи: Зато место в дивизионе C Лиги наций удалось сберечь. В финале плей-аут литовцы дважды минимально переиграли Гибралтар.
Вообще, в 5 своих последних матчах Литва выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.
В двух последних матчах литовцы победили. А вот до того команда с минимальным счетом уступила Кипру.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются литовцам сложно. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.
Матчи с Латвией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная Литва выиграла 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что литовцы постараются впервые за 10 лет одолеть географических соседей. Да и в последних матчах команда выглядела достаточно неплохо.
Латвия
Турнирное положение: Латвийцы провалили последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 5 место.
При этом Латвия выиграла всего в 1 матче из 8. Да и забила команда всего лишь 5 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провалила. Ничья с Лихтенштейном явно удручила (1:1).
До того латвийцы не сумели переиграть Кипр (1:1). А вот чуть ранее команда уступила крепким полякам (0:2).
Причем Латвия имеет неприятную серию из 5 матчей без побед. Последняя виктория случилась в октябре прошлого года, когда были обыграны армяне (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Латвийцы переживают явный кризис жанра. Да и обороняется команда крайне слабо.
Притом, что последний очный поединок с литовцами принес уверенную победу. Два года назад латвийцы были сильнее (3:1).
В 5 своих последних матчах Латвия проиграла трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Латвийцы явно намерены побороться за Балтийский кубок. Да и состав команды по именам выглядит достаточно неплохо.
Статистика для ставок
- Литва уже 10 лет не может обыграть латвийцев
- Литва выиграла в 2 своих последних поединках
- Латвия не может победить в 5 последних матчах кряду
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Литва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.83 и 1.48.
- 1.70Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.81Германия — Греция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.75Англия — Исландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Литовцы в последних матчах выглядели неплохо, да и соперник не лыком шит.
И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, да и вообще, являются принципиальными соперниками.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече литовцы переиграют соперника.
Ставка: Победа Литвы за 2.35