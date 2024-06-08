8 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Литва и Латвия. Начало игры — в 16:00 мск. Литва — Латвия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Литва

Турнирное положение: Литовцы не преуспевают в плане результатов. В своей отборочной группе на Евро они финишировали на 4 месте из 5 команд.

При этом сборная Литва в 8 матчах добыла всего лишь одну викторию. А вот забить ей удалось 8 мячей.

Последние матчи: Зато место в дивизионе C Лиги наций удалось сберечь. В финале плей-аут литовцы дважды минимально переиграли Гибралтар.

Вообще, в 5 своих последних матчах Литва выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

В двух последних матчах литовцы победили. А вот до того команда с минимальным счетом уступила Кипру.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются литовцам сложно. Да и в плане реализации у команды имеются проблемы.

Матчи с Латвией для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных поединков сборная Литва выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что литовцы постараются впервые за 10 лет одолеть географических соседей. Да и в последних матчах команда выглядела достаточно неплохо.

Латвия

Турнирное положение: Латвийцы провалили последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 5 место.

При этом Латвия выиграла всего в 1 матче из 8. Да и забила команда всего лишь 5 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провалила. Ничья с Лихтенштейном явно удручила (1:1).

До того латвийцы не сумели переиграть Кипр (1:1). А вот чуть ранее команда уступила крепким полякам (0:2).

Причем Латвия имеет неприятную серию из 5 матчей без побед. Последняя виктория случилась в октябре прошлого года, когда были обыграны армяне (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Латвийцы переживают явный кризис жанра. Да и обороняется команда крайне слабо.

Притом, что последний очный поединок с литовцами принес уверенную победу. Два года назад латвийцы были сильнее (3:1).

В 5 своих последних матчах Латвия проиграла трижды при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Латвийцы явно намерены побороться за Балтийский кубок. Да и состав команды по именам выглядит достаточно неплохо.

Статистика для ставок

Литва уже 10 лет не может обыграть латвийцев

Литва выиграла в 2 своих последних поединках

Латвия не может победить в 5 последних матчах кряду

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Литва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.28, а победа оппонента — в скромные 3.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.83 и 1.48.

Прогноз: Литовцы в последних матчах выглядели неплохо, да и соперник не лыком шит.

И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, да и вообще, являются принципиальными соперниками.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече литовцы переиграют соперника.

Ставка: Победа Литвы за 2.35