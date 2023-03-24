Испанец Карлос Алькарас сыграет против аргентинца Факундо Баниса во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 24 марта, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Банис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос приехал в Майами после триумфа в Индиан-Уэллсе, благодаря которому он снова возглавил рейтинг ATP.

В финале недавнего «Мастерса» Алькарас разгромил Даниила Медведева — 6:3, 6:2. Как известно, россиянин перед этим выиграл 19 матчей подряд.

Также стоит отметить, что на своем первом турнире на харде в этом году испанец не отдал ни сета.

В четвертьфинале Алькарас остановил Феликса Оже-Альяссима, а в полуфинале — Янника Синнера.

Алькарас — действующий чемпион «Мастерса» в Майами.

Банис

Факундо тем временем начал турнир с победы над бразильцем Фелипе Родригесом — 6:3, 1:6, 6:4.

До этого в текущем сезоне у аргентинца не было ни одной победы на харде на уровне основной сетки ATP.

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Впрочем, на грунте Банис тоже не блистал. Относительно успешным для него стал лишь «челленджер» в Сантьяго, где он выиграл два матча.

В предыдущих сезонах Банис ни разу не проходил первый раунд на «Мастерсе» в Майами.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Алькарас выиграет в предстоящем матче с разгромным счетом.

Ранее Карлос трижды побеждал Баниса на грунте. И предстоящий матч вряд ли станет исключением. Сложно сказать, что должно произойти, чтобы испанец не смог выиграть у сотой ракетки мира.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-7,0) за 1.97.