Марцинко — Сарасуа. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Петра Марцинко
Молодое хорватское дарование прибавляет от недели к неделе, и была уверенность, что на домашнем грунте Марцинко будет выглядеть убедительно.
В свои 19 лет она устраивает взбучки тем, кто гораздо выше неё в рейтинге, и Петре ещё есть куда прибавлять.
Игра против Булгару не смогла до своего логического завершения, поскольку румынка снялась с турнира по ходу второго сета.
Молодой хорватке придётся поспорить за выход в четвертьфинал с мексиканкой Сарасуа, и нет гарантии, что она сможет её обыграть.
Рената Сарасуа
На грунте Сарасуа умеет играть более, чем хорошо, но даже по отдельно взятому сезону у неё случаются спады.
Сейчас как раз такой отрезок, но полностью Рената не расклеивается, поскольку занимает место в сотне сильнейших теннисисток мира.
Недавно она играла в финале 100-тысячника в Мадриде, но проиграла Шериф. В первом круге хорватского турнира она легко справилась с украинкой Соболевой.
Сейчас придется усмирять дерзкую хорватку, но у мексиканки имеются действенные средства для этого, и они работают не первый год.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Марцинко — 2.18, победа Сарасуа — 1.64.
Прогноз: У Сарасуа больше шансов победить.
- 1.95Соболенко — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.70Парри — Радивоевич: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.79Шериф — Приданкина: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф2 (-2) за 1.81.
Альтернативный прогноз: Получится боевая игра с обилием геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.75.