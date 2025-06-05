Марцинко — Сарасуа. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Хорватка Петра Марцинко и мексиканка Рената Сарасуа встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марцинко — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Петра Марцинко

Молодое хорватское дарование прибавляет от недели к неделе, и была уверенность, что на домашнем грунте Марцинко будет выглядеть убедительно.

В свои 19 лет она устраивает взбучки тем, кто гораздо выше неё в рейтинге, и Петре ещё есть куда прибавлять.

Игра против Булгару не смогла до своего логического завершения, поскольку румынка снялась с турнира по ходу второго сета.

Молодой хорватке придётся поспорить за выход в четвертьфинал с мексиканкой Сарасуа, и нет гарантии, что она сможет её обыграть.

Рената Сарасуа

На грунте Сарасуа умеет играть более, чем хорошо, но даже по отдельно взятому сезону у неё случаются спады.

Прогнозы на теннис

Сейчас как раз такой отрезок, но полностью Рената не расклеивается, поскольку занимает место в сотне сильнейших теннисисток мира.

Недавно она играла в финале 100-тысячника в Мадриде, но проиграла Шериф. В первом круге хорватского турнира она легко справилась с украинкой Соболевой.

Сейчас придется усмирять дерзкую хорватку, но у мексиканки имеются действенные средства для этого, и они работают не первый год.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Марцинко — 2.18, победа Сарасуа — 1.64.

Прогноз: У Сарасуа больше шансов победить.

Ставка: Ф2 (-2) за 1.81.

Альтернативный прогноз: Получится боевая игра с обилием геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.75.