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    Сарасуа имеет больше шансов пройти дальше?

    Марцинко — Сарасуа. Ставка (к. 1.81) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

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    Рената Сарасуа
    Хорватка Петра Марцинко и мексиканка Рената Сарасуа встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марцинко — Сарасуа, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Петра Марцинко

    Молодое хорватское дарование прибавляет от недели к неделе, и была уверенность, что на домашнем грунте Марцинко будет выглядеть убедительно.

    В свои 19 лет она устраивает взбучки тем, кто гораздо выше неё в рейтинге, и Петре ещё есть куда прибавлять.

    Игра против Булгару не смогла до своего логического завершения, поскольку румынка снялась с турнира по ходу второго сета.

    Молодой хорватке придётся поспорить за выход в четвертьфинал с мексиканкой Сарасуа, и нет гарантии, что она сможет её обыграть.

    Рената Сарасуа

    На грунте Сарасуа умеет играть более, чем хорошо, но даже по отдельно взятому сезону у неё случаются спады.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас как раз такой отрезок, но полностью Рената не расклеивается, поскольку занимает место в сотне сильнейших теннисисток мира.

    Недавно она играла в финале 100-тысячника в Мадриде, но проиграла Шериф. В первом круге хорватского турнира она легко справилась с украинкой Соболевой.

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    Сейчас придется усмирять дерзкую хорватку, но у мексиканки имеются действенные средства для этого, и они работают не первый год.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в мексиканку в этом поединке: победа Марцинко — 2.18, победа Сарасуа — 1.64.

    Прогноз: У Сарасуа больше шансов победить.

    Ставка: Ф2 (-2) за 1.81.

    Альтернативный прогноз: Получится боевая игра с обилием геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 24.5 с коэффициентом 2.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марцинко — Сарасуа?

    Матч Марцинко — Сарасуа состоится 05 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марцинко — Сарасуа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марцинко — Сарасуа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.81.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марцинко — Сарасуа?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марцинко — Сарасуа?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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