Парри — Радивоевич. Ставка (к. 1.70) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Француженка Диан Парри и сербка Лола Радивоевич встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парри — Радивоевич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диан Парри

Состояние Парри вызывает большие вопросы, хотя еще пару месяцев назад казалось, что все хорошо.

В стартовом матче «Ролан Гаррос» случился полный провал, от которого француженка будет отходить ещё долго.

Первый матч после раннего вылета в Париже получился более-менее сносным, но победа над Дэвис получилась не очень простой, несмотря на довольно убедительный счет по игре.

Игра против Радивоевич также не будет из категории простых, поскольку психоэмоциональное состояние Диан будет не самое лучшее.

Лола Радивоевич

Карьера 20-летней Радивоевич не дала пока что мощного импульса, но задатки для солидного подъема по рейтингу у неё имеются.

Прогнозы на теннис

Сейчас Лола играет преимущественно на фьючерсах, но на них она почти всегда заходит дальше первого круга.

В первом круге хорватского турнира сербская девушка одолела хорватку Бошкович, но игра выдалась выматывающей.

В поединке против Парии у молодой балканской теннисистки будут шансы для того, чтобы оказаться в четвертьфинале.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят во француженку в этом поединке: победа Парри— 1.26, победа Радивоевич — 3.63.

Прогноз: У Парри больше шансов пройти дальше.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.70.

Альтернативный прогноз: Легкой игры, как для одной, так и для другой теннисистки, не получится.

Альтернативная ставка: ТБ 23.5 с коэффициентом 2.64.