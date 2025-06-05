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    Гонконг одолеет непальцев

    Гонконг — Непал. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

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    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Гонконг и Непал. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гонконг — Непал, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Гонконг

  • Гонконг
    •  Гонконг 15:00 Непал

    Непал

  • Катманду
    •

    Гонконг

    Турнирное положение: Гонконгцы нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.

    При этом Гонконг в этих поединках забил всего один мяч. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Гонконг — Непал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гонконгцы в контрольной встрече уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    При этом чуть ранее Гонконг не смог одолеть Сингапур (0:0). А вот поединок с Макао принес уверенную викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гонконг победил 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Гонконгцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда относительно неплохо атакует.

    В матче с непальцами Гонконг явно будет доминировать. Да и мотивация наконец-то победить у команды огромная.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гонконгцы явно способны поднатореть в плане реализации.

    Непал

    Турнирное положение: Непальцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда из 4 своих последних матчей извлекла 2 виктории при 2 поражениях.

    Причем Непал не пропускала в двух из этих поединков. Правда, оппонентами в этих матчах были весьма скромные соперники.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Непальцы уступили Малайзии (0:2).

    До того команда нанесла поражение Сингапуру (1:0). Да и поединок с Афганистаном завершился викторией (2:0).

    Вообще же, Непал в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе непальцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.

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    При этом Непал заметно прогрессирует. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, хотя и без провалов не обходится.

    Набирающий обороты Непал явно постарается сыграть максимально активно. Да и сборную Гонконга команда не боится.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Непальцы вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Гонконг не побеждал в 2 последних матчах

    • Непальцы до последней коллизии победили 2 раза кряду

    • Непал до последней коллизии не пропускал в 2 матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Гонконгцы выглядят монолитнее соперника, к тому же намерены вернуться на победную дорогу.

    Ставка: Победа Гонконга за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Гонконг — Непал?

    Матч Гонконг — Непал состоится 05 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Гонконг — Непал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Гонконг — Непал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Гонконг — Непал?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Гонконг — Непал?

    Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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    Гонконг — Непал: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 05.06.202515:00. Гонконг одолеет непальцев
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