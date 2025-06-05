Гонконг — Непал. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

Гонконг
Непал
Гонконг
Турнирное положение: Гонконгцы нынче смотрятся бледновато. Команда не побеждала в двух своих последних поединках.
При этом Гонконг в этих поединках забил всего один мяч. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.
Гонконг — Непал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Гонконгцы в контрольной встрече уступили «Манчестер Юнайтед» (1:3).
При этом чуть ранее Гонконг не смог одолеть Сингапур (0:0). А вот поединок с Макао принес уверенную викторию (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Гонконг победил 2 раза. При этом игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Гонконгцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда относительно неплохо атакует.
В матче с непальцами Гонконг явно будет доминировать. Да и мотивация наконец-то победить у команды огромная.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Гонконгцы явно способны поднатореть в плане реализации.
Непал
Турнирное положение: Непальцы нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда из 4 своих последних матчей извлекла 2 виктории при 2 поражениях.
Причем Непал не пропускала в двух из этих поединков. Правда, оппонентами в этих матчах были весьма скромные соперники.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Непальцы уступили Малайзии (0:2).
До того команда нанесла поражение Сингапуру (1:0). Да и поединок с Афганистаном завершился викторией (2:0).
Вообще же, Непал в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе непальцы выглядят посредственно. Да и стабильности результатов нет даже в первом приближении.
При этом Непал заметно прогрессирует. Оппонентов своего уровня команда обыгрывает, хотя и без провалов не обходится.
Набирающий обороты Непал явно постарается сыграть максимально активно. Да и сборную Гонконга команда не боится.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Непальцы вполне способны выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Гонконг не побеждал в 2 последних матчах
- Непальцы до последней коллизии победили 2 раза кряду
- Непал до последней коллизии не пропускал в 2 матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Непал — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
- 3.80Германия — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Гонконгцы выглядят монолитнее соперника, к тому же намерены вернуться на победную дорогу.
Ставка: Победа Гонконга за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.00