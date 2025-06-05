Камбоджа — Таджикистан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Камбоджа и Таджикистан. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Камбоджа

Турнирное положение: Камбоджийцы нынче смотрятся бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом Камбоджа в этих поединках проиграла с разницей в один мяч. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Камбоджийцы уступили Арубе (1:2).

При этом чуть ранее Камбоджа были биты Вьетнамом (1:2). Да и Таиланду команда также уступила (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах Камбоджа победила 1 раз. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Камбоджийцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда достаточно неплохо атакует.

С таджиками команда пересекалась лишь однажды. Четырнадцать лет над Камбоджа вчистую уступила сопернику (0:3).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Камбоджийцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Таджикистан

Турнирное положение: Таджики нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда из 4 своих последних матчей извлекла 3 виктории.

Причем Таджикистан не пропускала в двух из этих поединков. Правда, оппонентами в этих матчах были весьма скромные соперники.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Таджики переиграли Восточный Тимор (1:0).

До того команда была разгромлена Белоруссией (0:5). А вот поединок с Афганистаном завершился викторией (3:1).

Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе таджики выглядят вполне-себе симпатично. Да и оппонентов уровня Камбоджи команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

При этом Таджикистан заметно прогрессирует. Да и подбор игроков у команды нынче достаточно качественный.

Набирающий обороты Таджикистан явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Таджики вполне способны преуспеть в плане реализации.

Статистика для ставок

Камбоджа уступила в 3 последних матчах

Таджики победили в 3 из 4 своих последних поединков

Камбоджийцы забивали в 6 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Камбоджийцы давненько не обыгрывали Индию, тылы которой нынче выглядят весьма монолитно.

Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 4.00