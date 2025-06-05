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    Таджики будут торопиться

    Камбоджа — Таджикистан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2025 года

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    5 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Камбоджа и Таджикистан. Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2025 года

    Cambodia

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Cambodia 15:00 Таджикистан

    Таджикистан

  • Душанбе
    •

    Камбоджа

    Турнирное положение: Камбоджийцы нынче смотрятся бледновато. Команда уступила в трех своих последних поединках.

    При этом Камбоджа в этих поединках проиграла с разницей в один мяч. Да и оборона команды частенько допускает результативные ошибки.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Камбоджийцы уступили Арубе (1:2).

    При этом чуть ранее Камбоджа были биты Вьетнамом (1:2). Да и Таиланду команда также уступила (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Камбоджа победила 1 раз. При этом игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Камбоджийцы в последних матчах явно не преуспевали. При этом команда достаточно неплохо атакует.

    С таджиками команда пересекалась лишь однажды. Четырнадцать лет над Камбоджа вчистую уступила сопернику (0:3).

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Камбоджийцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Таджикистан

    Турнирное положение: Таджики нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда из 4 своих последних матчей извлекла 3 виктории.

    Причем Таджикистан не пропускала в двух из этих поединков. Правда, оппонентами в этих матчах были весьма скромные соперники.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Таджики переиграли Восточный Тимор (1:0).

    До того команда была разгромлена Белоруссией (0:5). А вот поединок с Афганистаном завершился викторией (3:1).

    Вообще же, Таджикистан в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе таджики выглядят вполне-себе симпатично. Да и оппонентов уровня Камбоджи команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

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    При этом Таджикистан заметно прогрессирует. Да и подбор игроков у команды нынче достаточно качественный.

    Набирающий обороты Таджикистан явно постарается сыграть максимально активно. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стараться навязать сопернику свою игру. Таджики вполне способны преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Камбоджа уступила в 3 последних матчах

    • Таджики победили в 3 из 4 своих последних поединков

    • Камбоджийцы забивали в 6 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные гости способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Камбоджийцы давненько не обыгрывали Индию, тылы которой нынче выглядят весьма монолитно.

    Ставка: Победа Таджикистана в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 4.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Камбоджа — Таджикистан?

    Матч Камбоджа — Таджикистан состоится 05 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Камбоджа — Таджикистан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Камбоджа — Таджикистан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Камбоджа — Таджикистан?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Камбоджа — Таджикистан?

    Коэффициенты букмекеров: Таджикистан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

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    Камбоджа — Таджикистан: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 05.06.202515:00. Таджики будут торопиться
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