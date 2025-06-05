Шериф — Приданкина. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Майар Шериф
О способностях Шериф играть на грунте всем хорошо известно, поэтому с ней на этом покрытии не желает встречаться никто.
На «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть первый матч, но соперница была сильной и по делу прошла дальше.
Майар отправилась на привычные для себя турниры средней категории без каких-либо сложностей справилась с румынкой Тиг в первом матче турнира.
Теперь ей придется встретиться с Приданкиной, которая не обладает достаточным ресурсом для победы над более квалифицированной теннисисткой, но зато она весьма настырная.
Елена Приданкина
Приданкина старается делать все возможное, чтобы вырасти в как можно более зрелую теннисистка женского тура, но сделать это за полсезона невозможно.
Россиянке только 19 лет, но в некоторых матчах она выглядит, как зрелая теннисистка, которой ближе к 30.
Именно так она сыграла в матче против Корпач, где немка вообще ничего не смогла сделать на грунте против выверенной игры российской спортсменки.
Можно не сомневаться, что Елена приложит максимум усилий для отчаянного сопротивления в матче против Шериф, но шансов на победу в матче против египтянки не очень много.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Приданкиной — 3.10.
Прогноз: Шериф выиграет матч без особых проблем.
- 1.95Соболенко — Свентек: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 1.81Марцинко — Сарасуа: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.70Парри — Радивоевич: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.79.
Альтернативный прогноз: Россиянка не сможет навязать борьбу египтянке.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.64.