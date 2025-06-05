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    Шериф без проблем разберётся с россиянкой?

    Шериф — Приданкина. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шериф — Приданкина
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    Майар Шериф
    Египтянка Майар Шериф и россиянка Елена Приданкина встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Приданкина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Майар Шериф

    О способностях Шериф играть на грунте всем хорошо известно, поэтому с ней на этом покрытии не желает встречаться никто.

    На «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть первый матч, но соперница была сильной и по делу прошла дальше.

    Майар отправилась на привычные для себя турниры средней категории без каких-либо сложностей справилась с румынкой Тиг в первом матче турнира.

    Теперь ей придется встретиться с Приданкиной, которая не обладает достаточным ресурсом для победы над более квалифицированной теннисисткой, но зато она весьма настырная.

    Елена Приданкина

    Приданкина старается делать все возможное, чтобы вырасти в как можно более зрелую теннисистка женского тура, но сделать это за полсезона невозможно.

    Прогнозы на теннис

    Россиянке только 19 лет, но в некоторых матчах она выглядит, как зрелая теннисистка, которой ближе к 30.

    Именно так она сыграла в матче против Корпач, где немка вообще ничего не смогла сделать на грунте против выверенной игры российской спортсменки.

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    Можно не сомневаться, что Елена приложит максимум усилий для отчаянного сопротивления в матче против Шериф, но шансов на победу в матче против египтянки не очень много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Приданкиной — 3.10.

    Прогноз: Шериф выиграет матч без особых проблем.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.79.

    Альтернативный прогноз: Россиянка не сможет навязать борьбу египтянке.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.64.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шериф — Приданкина?

    Матч Шериф — Приданкина состоится 05 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шериф — Приданкина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шериф — Приданкина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шериф — Приданкина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шериф — Приданкина?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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