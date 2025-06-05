Шериф — Приданкина. Ставка (к. 1.79) и прогноз на матч турнира в Макарске, 05 июня 2025 года

Египтянка Майар Шериф и россиянка Елена Приданкина встретятся во втором круге турнира в Макарске. Матч пройдет 05 июня, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шериф — Приданкина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Майар Шериф

О способностях Шериф играть на грунте всем хорошо известно, поэтому с ней на этом покрытии не желает встречаться никто.

На «Ролан Гаррос» ей не удалось выиграть первый матч, но соперница была сильной и по делу прошла дальше.

Майар отправилась на привычные для себя турниры средней категории без каких-либо сложностей справилась с румынкой Тиг в первом матче турнира.

Теперь ей придется встретиться с Приданкиной, которая не обладает достаточным ресурсом для победы над более квалифицированной теннисисткой, но зато она весьма настырная.

Елена Приданкина

Приданкина старается делать все возможное, чтобы вырасти в как можно более зрелую теннисистка женского тура, но сделать это за полсезона невозможно.

Прогнозы на теннис

Россиянке только 19 лет, но в некоторых матчах она выглядит, как зрелая теннисистка, которой ближе к 30.

Именно так она сыграла в матче против Корпач, где немка вообще ничего не смогла сделать на грунте против выверенной игры российской спортсменки.

Можно не сомневаться, что Елена приложит максимум усилий для отчаянного сопротивления в матче против Шериф, но шансов на победу в матче против египтянки не очень много.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в египтянку в этом поединке: победа Шериф — 1.34, победа Приданкиной — 3.10.

Прогноз: Шериф выиграет матч без особых проблем.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.79.

Альтернативный прогноз: Россиянка не сможет навязать борьбу египтянке.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.64.