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    Ивашко дожмет Альтмайера в третьем сете

    Ивашко — Альтмайер. Прогноз (к. 2.70) и ставки на «Мастерс» в Майами 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ивашко — Альтмайер
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 21:00 мск. Ивашко — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2023 года
    Илья Ивашко
  • Белоруссия
    •  Илья Ивашко 21:00 Даниэль Альтмайер Даниэль Альтмайер
  • Германия
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    Ивашко

    Илья в начале месяца наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в прошлом сезоне.

    Свой первый матч в этом году Ивашко выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где стартовал с уверенной победы над Романом Сафиуллиным (6:4, 6:2).

    И после этого белорус провел еще один классный матч — против Ботика ван де Зандшульпа.

    Правда, здесь не обошлось без везения. Нидерландец снялся по ходу второго сета из-за травмы.

    В третьем раунде Ивашко, как и ожидалось, проиграл Даниилу Медведеву, но при этом ему удалось взять партию в матче с россиянином.

    Альтмайер

    Даниэль попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Жоффрея Бланкано.

    В текущем сезоне Альтмайер до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Все прогнозы на теннис

    В начале февраля немецкий теннисист прошел первый раунд на турнире в Далласе. После победы над Захари Свайдой 114-я ракетка мира уступил Джону Изнеру.

    Больше одного матча Альтмайер пока что смог выиграть только на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.59, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.36.

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    Недавние матчи в Индиан-Уэллсе показали, что Ивашко наконец-то набрал оптимальную форму. В этом успел убедиться даже Медведев, который перед встречей с белорусом выиграл три матча подряд.

    Ставка — победа Ивашко + тотал геймов больше 21,5 за 2.70.

    До разгрома здесь, конечно, не дойдет. Более того, вполне вероятно, что будет и третий сет, но Ивашко, скорее всего, обыграет немецкого теннисиста.

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    Ивашко — Альтмайер: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на теннис. Ивашко дожмет Альтмайера в третьем сете
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