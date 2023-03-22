Ивашко
Илья в начале месяца наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в прошлом сезоне.
Свой первый матч в этом году Ивашко выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где стартовал с уверенной победы над Романом Сафиуллиным (6:4, 6:2).
И после этого белорус провел еще один классный матч — против Ботика ван де Зандшульпа.
Правда, здесь не обошлось без везения. Нидерландец снялся по ходу второго сета из-за травмы.
В третьем раунде Ивашко, как и ожидалось, проиграл Даниилу Медведеву, но при этом ему удалось взять партию в матче с россиянином.
Альтмайер
Даниэль попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Жоффрея Бланкано.
В текущем сезоне Альтмайер до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.
В начале февраля немецкий теннисист прошел первый раунд на турнире в Далласе. После победы над Захари Свайдой 114-я ракетка мира уступил Джону Изнеру.
Больше одного матча Альтмайер пока что смог выиграть только на «челленджерах».
Прогноз и ставка
На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.59, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.36.
Недавние матчи в Индиан-Уэллсе показали, что Ивашко наконец-то набрал оптимальную форму. В этом успел убедиться даже Медведев, который перед встречей с белорусом выиграл три матча подряд.
Ставка — победа Ивашко + тотал геймов больше 21,5 за 2.70.
До разгрома здесь, конечно, не дойдет. Более того, вполне вероятно, что будет и третий сет, но Ивашко, скорее всего, обыграет немецкого теннисиста.