Белорус Илья Ивашко сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 21:00 мск. Ивашко — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ивашко

Илья в начале месяца наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще в прошлом сезоне.

Свой первый матч в этом году Ивашко выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где стартовал с уверенной победы над Романом Сафиуллиным (6:4, 6:2).

И после этого белорус провел еще один классный матч — против Ботика ван де Зандшульпа.

Правда, здесь не обошлось без везения. Нидерландец снялся по ходу второго сета из-за травмы.

В третьем раунде Ивашко, как и ожидалось, проиграл Даниилу Медведеву, но при этом ему удалось взять партию в матче с россиянином.

Альтмайер

Даниэль попал в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у француза Жоффрея Бланкано.

В текущем сезоне Альтмайер до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Все прогнозы на теннис

В начале февраля немецкий теннисист прошел первый раунд на турнире в Далласе. После победы над Захари Свайдой 114-я ракетка мира уступил Джону Изнеру.

Больше одного матча Альтмайер пока что смог выиграть только на «челленджерах».

Прогноз и ставка

На Ивашко в этом матче можно поставить за 1.59, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 2.36.

Недавние матчи в Индиан-Уэллсе показали, что Ивашко наконец-то набрал оптимальную форму. В этом успел убедиться даже Медведев, который перед встречей с белорусом выиграл три матча подряд.

Ставка — победа Ивашко + тотал геймов больше 21,5 за 2.70.

До разгрома здесь, конечно, не дойдет. Более того, вполне вероятно, что будет и третий сет, но Ивашко, скорее всего, обыграет немецкого теннисиста.