Россиянка Анна Калинская сыграет против чешки Каролины Плишковой во втором круге престижного турнира в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 04:00 мск. Плишкова — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Плишкова

Каролина оказалась в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

В конце прошлого месяца Плишкова выиграла три матча на турнире в Дубае. В четвертьфинале чешка должна была сыграть с Игой Швентек, но в итоге снялась из-за вирусного заболевания.

Хотя есть подозрение, что она просто понимала, что на данный момент не готова конкурировать с польской теннисисткой. В общем, Плишкова не захотела тратить силы.

В Дохе экс-первая ракетка мира прошла сложнейшую квалификацию, но в основной сетке сразу же проиграла Екатерине Александровой, взяв при этом лишь три гейма.

Главным достижением Плишковой в этом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Калинская

Анна тем временем начала турнир с уверенной победы над Алисией Паркс — 6:1, 6:1.

Россиянка на удивление легко обыграла талантливую американку, которая в прошлом месяце взяла титул в Лионе. Матч продолжался всего лишь 57 минут.

Все прогнозы на теннис

Калинская идеально воспользовалась слабой игрой соперницы на подаче. Паркс взяла на первом мяче всего лишь 33 процента очков.

На прошлой неделе Калинская выиграла два матча на турнире в американском Остине. Дальше ее не пустила Даниэль Коллинс.

Прогноз и ставка

На Плишкову в этом матче можно поставить за 1.56, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.43.

У Каролины остались не очень приятные воспоминания после предыдущей встречи с Анной. Год назад россиянка легко тормознула чешку в Майами — 6:3, 6:3.

Вполне вероятно, что Калинская снова удивит бывшую первую ракетку мира, но ставить на ее победу все равно опасно.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.92. Вполне вероятно, что на этот раз теннисисткам понадобится дополнительный сет.