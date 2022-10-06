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    Сможет ли Касаткина остановить Александрову?

    Александрова — Касаткина. Прогноз (к. 2.39) и ставки на турнир в Остраве 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 6 октября, начало — в 20:30 мск. Александрова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Александрова

    Александрова в первом же матче четко обозначила уровень своих амбиций. Россиянка обыграла Викторию Азаренко. В решающем сете она отдала экс-первой ракетке мира лишь два гейма.

    И этот результат не стал сюрпризом. В конце сентября Екатерина взяла титул в Сеуле. В финале 27-летняя теннисистка выиграла у Елены Остапенко.

    Примечательно, что в текущем сезоне Александрова не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. И это было еще в начале года. С тех пор Екатерина дошла до полуфинала в Мадриде и стала чемпионкой в Хертогенбоше.

    Александрова занимает 21-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Касаткина

    Касаткина тем временем тоже начала турнир с победы над серьезной соперницей. В первом круге ей удалось обыграть Эмму Радукану — 6:4, 7:5.

    Матч получился напряженным, но в целом Дарья, конечно, действовала заметно лучше чемпионки US Open-2021.

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    И для первого матча после паузы Касаткина сыграла более чем достойно. Это была ее первая игра после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке россиянка сенсационно проиграла в первом раунде британке Хэрриет Дарт.

    В августе Касаткина взяла два титула — в Сан-Хосе и канадском Гранби.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что в предстоящем матче у теннисисток равные шансы на победу. На Александрову можно поставить за 1.88, а на Касаткину — за 1.92.

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    Летом Дарья обыграла Екатерину на турнире в Берлине. Тогда россиянкам понадобился третий сет.

    На этот раз двух партий им, скорее всего, тоже будет недостаточно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

    На исход в данном случае ставить нет никакого смысла. В этом плане матч абсолютно лотерейный.

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    Александрова — Касаткина: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина остановить Александрову?
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