Александрова
Александрова в первом же матче четко обозначила уровень своих амбиций. Россиянка обыграла Викторию Азаренко. В решающем сете она отдала экс-первой ракетке мира лишь два гейма.
И этот результат не стал сюрпризом. В конце сентября Екатерина взяла титул в Сеуле. В финале 27-летняя теннисистка выиграла у Елены Остапенко.
Примечательно, что в текущем сезоне Александрова не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. И это было еще в начале года. С тех пор Екатерина дошла до полуфинала в Мадриде и стала чемпионкой в Хертогенбоше.
Александрова занимает 21-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Касаткина
Касаткина тем временем тоже начала турнир с победы над серьезной соперницей. В первом круге ей удалось обыграть Эмму Радукану — 6:4, 7:5.
Матч получился напряженным, но в целом Дарья, конечно, действовала заметно лучше чемпионки US Open-2021.
И для первого матча после паузы Касаткина сыграла более чем достойно. Это была ее первая игра после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке россиянка сенсационно проиграла в первом раунде британке Хэрриет Дарт.
В августе Касаткина взяла два титула — в Сан-Хосе и канадском Гранби.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что в предстоящем матче у теннисисток равные шансы на победу. На Александрову можно поставить за 1.88, а на Касаткину — за 1.92.
Летом Дарья обыграла Екатерину на турнире в Берлине. Тогда россиянкам понадобился третий сет.
На этот раз двух партий им, скорее всего, тоже будет недостаточно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.
На исход в данном случае ставить нет никакого смысла. В этом плане матч абсолютно лотерейный.