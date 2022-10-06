Россиянки Дарья Касаткина и Екатерина Александрова встретятся во втором круге турнира в Остраве (Чехия). Матч пройдет 6 октября, начало — в 20:30 мск. Александрова — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Александрова в первом же матче четко обозначила уровень своих амбиций. Россиянка обыграла Викторию Азаренко. В решающем сете она отдала экс-первой ракетке мира лишь два гейма.

И этот результат не стал сюрпризом. В конце сентября Екатерина взяла титул в Сеуле. В финале 27-летняя теннисистка выиграла у Елены Остапенко.

Примечательно, что в текущем сезоне Александрова не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. И это было еще в начале года. С тех пор Екатерина дошла до полуфинала в Мадриде и стала чемпионкой в Хертогенбоше.

Александрова занимает 21-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Касаткина

Касаткина тем временем тоже начала турнир с победы над серьезной соперницей. В первом круге ей удалось обыграть Эмму Радукану — 6:4, 7:5.

Матч получился напряженным, но в целом Дарья, конечно, действовала заметно лучше чемпионки US Open-2021.

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И для первого матча после паузы Касаткина сыграла более чем достойно. Это была ее первая игра после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке россиянка сенсационно проиграла в первом раунде британке Хэрриет Дарт.

В августе Касаткина взяла два титула — в Сан-Хосе и канадском Гранби.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в предстоящем матче у теннисисток равные шансы на победу. На Александрову можно поставить за 1.88, а на Касаткину — за 1.92.

Летом Дарья обыграла Екатерину на турнире в Берлине. Тогда россиянкам понадобился третий сет.

На этот раз двух партий им, скорее всего, тоже будет недостаточно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

На исход в данном случае ставить нет никакого смысла. В этом плане матч абсолютно лотерейный.