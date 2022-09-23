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    Кудерметова проиграет Хаддад-Майя?

    Кудерметова — Хаддад-Майя. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Токио 23 сентября 2022 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад-Майя в четвертьфинале турнира в Токио. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 07:30 мск. Кудерметова — Хаддад-Майя: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 23 Сентября 2022 года

    Кудерметова

    Кудерметова в первом матче разгромила Фернанду Контрерас Гомес — 6:0, 6:1.

    У Вероники был реальный шанс повесить сопернице две баранки, но мексиканка под конец все-таки взяла один гейм.

    Кудерметова подтвердила, что с некоторых пор у нее вообще не бывает проблемах в матчах с подобными соперницами, а ее попадание в топ-10 — лишь дело времени. Прямо сейчас россиянка занимает 13-е место в мировой классификации.

    Хаддад-Майя

    Хаддад-Майя во втором раунде должна была встретиться с Наоми Осакой, но японка не смогла выйти на матч.

    Экс-первая ракетка снялась из-за повреждения мышц живота. Интересно, что в первом матче Осака встречалась с Дарьей Сэвилл, которая в начале второго гейма получила серьезную травму колена.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге Хаддад-Майя легко выиграла у японки Юки Найто — 6:4, 6:2.

    На прошлой неделе бразильская теннисистка прошла два раунда на турнире в словенском Портороже, после чего уступила румынке Ане Богдан.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.63, победу Хаддад-Майя букмекеры предлагают за 2.33.

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    Хаддад-Майя стала одним из открытий сезона. Летом она выиграла два турнира на траве и дошла до финала в Торонто, где ей удалось остановить даже Игу Швентек.

    В общем, не факт, что Кудерметова сможет обыграть бразильянку. Ставку на исход лучше не трогать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Кудерметова — Хаддад-Майя: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на теннис. Кудерметова проиграет Хаддад-Майя?
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