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    «Валенсия» — «Бетис». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Примера, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Бетис»
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    Кристиан Москера («Валенсия»)
    В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Бетис». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Валенсия» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2024 года
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» занимает седьмое место с 47 баллами. В его активе 34 забитых мячей, в пассиве — 32 пропущенных.

    Команда на три очка отстает от зоны еврокубков, поэтому еще не может позволить себе расслабиться в борьбе за выход в континентальные турниры.

    Валенсия — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства набрал три очка. На чужом поле он обыграл «Осасуну» (1:0).

    Эта победа стала второй кряду для левантийцев в поединках, которые пришлись на испанское первенство. Перед этим также на выезде они победили «Гранаду» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Яремчук, Гайя, Диахаби — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Валенсия» не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты позволяют коллективу сохранять неплохие шансы подняться на заветное шестое место, но для этого ему важно не останавливаться на достигнутом.

    Уго Дуро — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 12-ю голами.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» занимает восьмую позицию в таблице испанской Ла Лиги с 45 очками. Разница мячей: 38-37.

    Команда на пять очков отстает от зоны еврокубков, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выход в континентальные турниры.

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    • Последние матчи: в прошлом туре андалузцы одержали победу. На своем поле им удалось обыграть «Сельту» (2:1).

    Эта победа прервала серию поражений «Огурцов» в четыре поединка — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Папастатопулос, Бельерин, Авила, Марк Рока и Бартра — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «Бетис» одержал лишь две победы при пяти поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, которому крайне важно стабильно набирать по максимуму очков.

    Виллиан Жозе — самый результативный игрок клуба в Примере с 10-ю забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Валенсии» было забито меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Бетис» проиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Бетиса» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.25, победа «Бетиса» — в 3.55.

    ТМ 2,5 считается букмекерами более вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 1.63 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости проиграли. При этом они уступили в трех последних выездных поединках.

    В свою очередь, хозяева выиграли в трех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Валенсия» выиграет за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Бетиса» был забито больше 2,5 голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Бетис» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за еврокубки?
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