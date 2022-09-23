Россиянка Людмила Самсонова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в четвертьфинале турнира в Токио. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 09:00 мск. Самсонова — Мугуруса: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Самсонова пока не отдала ни одного сета на этой неделе. И теперь уже можно с уверенностью говорить о том, что она — главная фаворитка турнира.

В четверг Людмила выиграла у Ван Синьюй. Китаянка здорово сопротивлялась в первой партии, дотерпела до тай-брейка, но на этом интрига закончилась. Второй сет россиянка забрала со счетом 6:3.

В первом матче Самсонова одержала победу над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной.

Самсонова выиграла как минимум два матча на четвертом турнире подряд. В августе она взяла титулы в Вашингтоне и Кливленде.

Мугуруса

Мугуруса попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче испанка выиграла у гречанки Деспины Папамихайл — 6:4, 6:2. За исключением одного гейма на своей подаче Гарбин почти идеально провела эту встречу.

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Судя по всему, Мугуруса неплохо подготовилась к заключительной части сезона. Это было заметно еще на Открытом чемпионате США, где она выиграла у Клауры Таусон и Линды Фрухвиртовой. В матче с Петрой Квитовой экс-первая ракетка мира не реализовала два матчбола.

Прогноз и ставка

На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.45, победу Мугурусы букмекеры предлагают за 2.84.

В прошлом году испанку разгромила Людмилу во втором раунде Australian Open. Но сейчас нет никаких сомнений в том, что россиянка способна взять реванш.

Ставка — победа Самсоновой + тотал геймов больше 20,5 за 2.54.